El Comité de Empresa del Personal Laboral de la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Córdoba "continúa y va a continuar manifestándose para denunciar la no cobertura de las vacantes y de las sustituciones que se están produciendo en la nuestra Delegación suponiendo el mayor factor en el deterioro del empleo público de calidad" exponen los sindicatos UGT, CCOO y CSIF y Ustea en una nota.

"Hace dos meses nos concentramos aquí mismo para pedir mayor agilidad en la cobertura de todas las vacantes de nuestra Delegación y por un sistema más ágil para el proceso de sustituciones de baja incapacidad temporal. Y seguiremos con nuestras concentraciones ante la Delegación del Gobierno y otros centros hasta que se nos de una respuesta satisfactoria a nuestras demandas", apunta el manifiesto que han leído en la concentración de este jueves en la puerta de la Delegación del Gobierno de la Junta.

La edad media del personal laboral de la Delegación Territorial "está muy cerca de la edad de jubilación"

En los centros dependientes de la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Córdoba "se nos está presentando una circunstancia que no podemos obviar y es que la edad media del personal laboral está muy cerca de la edad de jubilación. Esto va a provocar que el número de plazas vacantes aumente rápidamente y desde este Comité de Empresa exigimos una planificación para prever esta situación. Si en la actualidad no se están cubriendo las plazas vacantes, la educación pública no se va a poder sostener en un futuro inmediato", explica. Por estas razones piden que se agilice el sistema de cobertura de vacantes y se cubran el 100% de las que se producen.

"Un ejemplo claro de las intenciones de la Junta de Andalucía con el personal laboral y la calidad de los servicios es el Decreto 231 de 2021, por el cual se quiere privatizar la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales", apuntan, por lo que exigen la derogación "inmediata" de dicho decreto.