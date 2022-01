El anuncio hecho ayer por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, abriendo la posibilidad de disolver el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), tal y como le exigía Vox para aprobar los presupuestos municipales del 2022, ha abierto una nueva batalla dialéctica en Capitulares en la que, de momento, la única que no se ha pronunciado ha sido la presidenta del organismo y primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs).

Para el PSOE, que ya ha anunciado que este año no apoyará las cuentas, la idea que persigue Vox pidiendo la liquidación del organismo autónomo es precisamente “liquidar” a la responsable de la formación naranja, acabar con ella políticamente. La portavoz de Vox, Paula Badanelli, piensa sencillamente que Cs caerá por su propio peso en las elecciones municipales del 2023 y que, con suerte, serán ellos quienes estarán al frente del Turismo en el próximo mandato. El responsable de la creación del Imtur —que nació tras la obligada disolución del Consorcio de Turismo—, Pedro García, por su parte, opina que el alcalde, José María Bellido, está “timando” a Vox porque sabe que es imposible disolver el Imtur en lo que queda de mandato. Ahí está la nueva batalla capitular, mientras los trabajadores del Imtur asisten atónitos a la dialéctica.

Ambrosio: “Quieren liquidar políticamente a Albás”

La portavoz del principal partido de la oposición, la socialista Isabel Ambrosio considera que la exigencia de Vox es una excusa para “liquidar políticamente a Albás y el Imtur” y ha lamentado que el alcalde haya decidido pasar por ese aros en enero y no hace meses, ya que al menos Córdoba contaría ya con un presupuesto.

“No tiene sentido que esa sea la condición para pactar unas cuentas”, ha añadido. En todo caso, para la edil del PSOE ni la palabra del PP ni la del propio alcalde sirven para nada, porque “no son de fiar”. En esta línea, Ambrosio ha recordado que en 2021 fueron ellos quienes prestaron sus votos para sacar adelante los presupuestos y ha dicho que el gobierno local “no han cumplido” con ellos, ya que de los 17 puntos que acordaron para aprobar las cuentas no se ha cumplido nada, y solo 3 de 15 objetivos del acuerdo de remanantes. “Aconsejo que nadie se fíe; yo pondría en cuarentena cualquiera de las propuestas que el gobierno quiera llevar a cabo para aprobar unas cuentas”.

Además de denunciar que los acuerdos entre PP y Cs y el PSOE han quedado “en papel mojado”, Ambrosio ha criticado la baja ejecución del presupuesto del 2021, un 57,2%, el peor dato de ejecución presupuestaria de los últimos 10 años.

Vox: “A grandes males, grandes remedios”

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha mostrado la absoluta predisposición de su partido para sacar adelante los presupuestos municipales del 2022 de Partido Popular y Ciudadanos y confía en que el tercer año de mandato sea la vencida para la puesta en marcha de los compromisos adquiridos por el gobierno local con su grupo municipal, incluida la disolución del Instituto Municipal de Turismo, Imtur. La edil reconoce que la liquidación del organismo autónomo no se hará en este año, pero confía que sí en el próximo cuando se celebrarán las elecciones municipales: “Cuando esto esté disuelto Isabel Albás ya no será concejal de Turismo, espero que estemos nosotros. Cs es un partido que no existe, está en vías de extinción”, ha señalado.

Vox, que está en proceso de estudio de las cuentas después de recibir ayer el el borrador del documento presupuestario, no va a ser un obstáculo siempre que el “sea razonable, tenga bajada de gastos acorde a la bajada de ingresos por las plusvalías y que se disminuyan partidas ideológicas”. Paula Badanelli ha arremetido contra el Imtur y ha defendido su liquicación: “A grandes males, grandes remedios”, ha dicho para, a continuación, asegurar que es un organismo ineficiente, que no está bien pensado y en el que sus trabajadores no saben en qué trabajan. “La solución es empezar de cero”. La portavoz de Vox propone recuperar las competencias del Imtur y que se gestionen desde el propio Ayuntamiento de Córdoba, para garantizar, dice, la transparencia y que las contrataciones se hagan conforme a derecho.

Qué pasa con los trabajadores

Según la concejal de Vox, la liquidación del organismo es vista por los propios trabajadores del Imtur como “una luz de esperanza” y que el único impedimento que habría que salvar para que estos trabajadores pasaran momentáneamente al Ayuntamiento sería la equiparación de sus salarios respecto a los de los empleados municipales. No obstante, Badanelli ha indicado que esa situación solo se mantendría hasta que se convocase una oferta pública de empleo y se sacaran esas plazas porque “no son funcionarios”. Especialmente crítica ha sido Badanelli con el portavoz de IU y expresidente del instituto, Pedro García, del que ha dicho es “el ejemplo del fracaso del Imtur”.

IU dice que la culpa la tiene la dirección política

El portavoz de IU, Pedro García, lo tiene claro: el alcalde de Córdoba está “timando” a Vox con el anuncio de la disolución del Imtur porque eso no va a ocurrir en 2022 por falta de tiempo. Muy al contrario de lo que asegura Badanelli, para IU la noticia de la disolución ha sobrecogido a la plantilla del Instituto de Turismo. “No se puede jugar con la vida de la gente así, menos un alcalde, esto no es un cortijo, ni propiedad de la derecha y la ultraderecha no se puede hacer política de esta manera”, ha advertido para preguntar a continuación qué van a hacer con los trabajadores: “¿Traerlos aquí? ¿Aquí ya sí trabajan? ¿Ya funcionan?”, ha preguntado retórico para responsabilizar de la situación a la responsable política.

García, que ha relatado cómo fue la creación del Imtur, ha defendido su eficacia y ha puesto un ejemplo futbolístico para explicar que cuando un equipo pierde la culpa no es del club como tal, si no del presidente, del entrenador o del director deportivo. “Hay un problema de dirección política, de gestión, no de institución”, ha señalado.

Para IU es “algo absolutamente surrealista” que se acude a disolver un organismo como requisito para aprobar unos presupuestos: “¿Por qué se elimina el Imtur y no el Imdeco o el IMAE?”