La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha expresado su "sorpresa e indignación" por las declaraciones vertidas ayer por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba sobre los fondos Next Generation. Miguel Ángel Torrico lamentó ayer que el Ejecutivo central haya dejado fuera de dichos fondos un proyecto para la modernización del comercio de cercanía en la capital cordobesa y aseguró que el PSOE está usando criterios políticos para distribuir los fondos favoreciendo a ayuntamientos socialistas.

Valenzuela niega las acusaciones y ha dicho que no pueden mantener sus palabras los responsables de una ciudad que va a recoger el grueso de uno de esos fondos con la implantación de la Base Logística del Ejército de Tierra o que recibió la semana pasada dos líneas de ayudas para rehabilitación de edificios como el Templo Romano, el Alcázar o la Ermita de Santa Clara, una inversión que alcanza casi los 6 millones.

La subdelegada pide un poco de autocrítica a PP y Cs para saber que "si esta vez no se ha presentado un proyecto lo suficientemente competitivo para poder traer a Córdoba esta inversión lo que hay que hacer es un ejercicio de rigor y apostar por mejorar en las próximas ocasiones los proyectos". En esta línea, Valenzuela ha aconsejado al señor Torrico "que se ponga a esta tarea y deje de echar balones fuera ya que el Gobierno de España está cumpliendo con creces con la ciudad de Córdoba y si de algo no se nos puede acusar en ningún momento es de discriminar a Córdoba por el color político que la gobierne".

Críticas desde el Ayuntamiento

"Miguel Ángel Torrico no se ha leído las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas". Ésta es la conclusión a la que ha llegado el grupo municipal socialista tras escuchar las declaraciones efectuadas en las últimas horas por el delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba. “Sólo así se explica que haya mentido de forma tan descarada a los ciudadanos. Lo ha vuelto a hacer. Estas ayudas no van a llegar a la ciudad porque, desgraciadamente, está gobernada por un equipo que no tiene ni idea de solicitar subvenciones y proyectos. Lo ha demostrado en numerosas ocasiones”, denuncia hoy la portavoz socialista, Isabel Ambrosio.

El PSOE sostiene que el gobierno presidido por Bellido ha vuelto a mentir porque "la cofinanciación no es un criterio excluyente sino un criterio de valoración y si no se incluye se obtienen 0 puntos por este parámetro. Y esto es lo que le ha ocurrido al Ayuntamiento de Córdoba por falta de responsabilidad de quienes lo gobiernan actualmente. Han intentado utilizar la cofinanciación como excusa pero este argumento no se sostiene".

“Están obsesionados con la confrontación con el gobierno de la nación y se olvidan de que han sido elegidos para defender los intereses generales de los cordobeses y cordobesas, en este caso concreto, con el comercio de cercanía. Es un ejemplo más del servilismo partidista que practica Bellido”, asegura Ambrosio.

Por último, Ambrosio ha querido destacar que el Gobierno de España "trata por igual a todos los ayuntamientos, con independencia del color político que tengan". En el caso de Córdoba, pone como ejemplo la mejora de infraestructuras culturales (Biblioteca Pública del Estado), las infraestructuras logísticas (aeropuerto, base logística militar), la seguridad (proyecto de comisaria policía nacional en el barrio de la Fuensanta) y el sector turístico (Caballerizas Reales). En materia de Fondos Europeos recuerda los 300.000 euros para la Agenda Urbana o los 3 millones de euros para impulsar proyectos de ciudades Patrimonio de la Humanidad, a lo que hay que sumar otros 3 millones en materia de turismo sostenible.

“Desde el grupo municipal socialista consideramos que Córdoba ha sido tratada con lealtad Institucional y política. La apuesta del gobierno de España por esta ciudad ha sido muy relevante”, ha concluido la edil.