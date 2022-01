El PSOE ha criticado que la ciudad de Córdoba comience el año 2022 sin presupuestos municipales y ha alertado del "estado de abandono" en el que se encuentra la ciudad y de "la paralización absoluta" de los proyectos e inversiones que necesita nuestra ciudad. “Llevamos meses advirtiéndolo y finalmente ha ocurrido. El 2022 ha llegado y la ciudad de Córdoba no tiene presupuestos”, ha denunciado el viceportavoz socialista José Antonio Romero. El grupo municipal socialista culpa directamente de esta situación al alcalde, José María Bellido, “que tiene por costumbre retrasar la aprobación de las cuentas durante varios meses, olvidando las graves consecuencias que este retraso tiene para el desarrollo económico y social de la ciudad”.

Romero ha recordado, además, que “en los tres años de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos nunca se han aprobado a tiempo los presupuestos" y que su puesta en marcha" se prolonga de manera habitual hasta casi el segundo trimestre del año en curso y en 2022 no será diferente”. A juicio del edil, no solo es "una mala praxis sino que pone de manifiesto el nulo compromiso del gobierno de las derechas con los ciudadanos de Córdoba, con los colectivos sociales, con los autónomos y los empresarios de esta ciudad.

Los socialistas recuerdan que el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, ya declaró públicamente que en los presupuestos de este año no iban a llevar “nada nuevo”, porque iban a destinar el dinero a terminar los proyectos contemplados para el 2021. “Tal vez por eso no tienen prisa por aprobar las cuentas. Saben que no van a incluir nuevos proyectos ni inversiones que repercutan en la mejora de la vida de los cordobeses y cordobesas, que reactiven la economía de la ciudad”, afirma Romero.

Un acuerdo que es papel mojado

Por otro lado, el PSOE insiste en que siempre ha tendido la mano al gobierno municipal en asuntos tan importantes como la aprobación de las cuentas (el año pasado PP y Cs pudieron aprobarlas gracias al apoyo de los socialistas), pero a estas alturas asegura que ha perdido "toda esperanza en que el alcalde empiece a gestionar y a tomarse en serio su cargo, que conlleva una gran responsabilidad".

“Es un gobierno del que no nos podemos fiar. El cogobierno de PP y Cs no ha cumplido nada de lo contemplado en el acuerdo que el alcalde firmó con este Grupo Municipal en abril del año pasado para desbloquear el presupuesto. Es un documento firmado que se ha quedado en papel mojado", denuncia el edil socialista, que recuerda que el gobierno municipal se comprometió a llevar una ejecución presupuestaria más eficiente y sin embargo es "la más baja de la historia del ayuntamiento, aún más baja que la de 2020. Esta raquítica ejecución se está produciendo, además, en un momento lleno de dificultades por las consecuencias de la crisis sanitaria", añade Romero.

Críticas al alcalde

Por último, el grupo municipal socialista recuerda que lleva todo el año pidiendo al alcalde "que gaste el dinero que tiene, que no siga el mismo camino que los dos dos años anteriores, cuando gran parte del dinero de todos se quedó en el banco en el momento que era más necesario que nunca para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia".

Mientras tanto, los concejales socialistas constatan día a día que la ciudad está "cada vez más sucia, sin iluminación suficiente y en una situación generalizada de abandono en los barrios". “Estas cifras no tienen justificación de ningún tipo”, denuncia Romero. “En estos momentos el equipo de gobierno debería estar centrado en generar oportunidades para la ciudad. El alcalde y su batallón de cargos nombrados a dedo deberían ponerse a trabajar de una vez por todas para gastar hasta el último euro del presupuesto”.

El viceportavoz ha concluido denunciando que Bellido se olvida de que está gobernando y tiene que tomar decisiones: "Sólo está pensando en hacer campaña para mantener la alcaldía y para ello no tiene pudor en prometer cualquier cosa, aún a sabiendas de que no cumplirá sus promesas".