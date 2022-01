El gobierno local ha denunciado la exclusión de Córdoba de los fondos Next Generation vinculados al comercio que reparte el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Partido Popular y Ciudadanos lamentan que la ciudad no vaya a recibir los 2,871 millones que había solicitado para un proyecto, Cordoba digital: un comercio innovador y competitivo, que se ajustaba a los requisitos de estos fondos de apoyo a mercados, zonas urbanas y canales cortos de comercialización. En total se han repartido 103 millones en toda España de estos fondos específicos. El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha denunciado el modo en que el Gobierno de la Nación está gestionando los fondos Next Generation y que esta haya sido la tercera ocasión en que Córdoba se queda fuera de este tipo de ayudas. En este sentido, ha insistido en que ya ocurrió con las ayudas a zonas desfavorecidas y en las ayudas al turismo, de las que la ciudad quedó excluida, ha dicho.

Lorite denuncia que el Gobierno excluya a Córdoba de las ayudas para la inclusión social El edil popular ha criticado que el motivo para que se haya excluido a Córdoba es que se haya pedido cofinanciación en estos proyectos a posteriori, ya que según ha asegurado esta condición no estaba en las bases. “El Ministerio plantea la convocatoria de las ayudas haciendo trampa”, ha asegurado Miguel Ángel Torrico para quien no tiene sentido que para recibir estos fondos europeos los ayuntamientos tengan que poner parte de la financiación. “Para ese viaje no hacen falta alforjas”, ha añadido. Por este motivo, el portavoz popular ha anunciado que en el pleno del martes próximo, 18 de enero, presentarán una moción solicitando al Gobierno de España que rectifique. “Hay que elevar la voz y reclamar lo que en justicia nos corresponde a los cordobeses”, ha indicado. Torrico considera que detrás de esta exclusión está la politización del reparto de fondos, ya que “de las ayudas concedidas 53 han sido para ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista y 23, a gobiernos gestionados por el PP”. Por otro lado, tras la junta de gobierno, los portavoces de PP y Cs han manifestado su dolor por la pérdida de la concejala de IU Amparo Pernichi, de la que Torrico ha dicho que ha dejado “una honda huella como política y como persona”.