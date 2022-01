Los centros educativos de Córdoba han recuperado este lunes la actividad presencial tras el parón de las vacaciones de Navidad en un contexto marcado aún por la alta incidencia por coronavirus que los centros están intentando sortear para que afecte lo menos posible al transcurso de las clases. Según un sondeo realizado entre distintos colegios de Primaria e institutos de Secundaria de Córdoba, muchos centros han retomado las clases con uno o varios profesores de baja tras haber dado positivo en coronavirus en los últimos días o no han acudir al trabajo por tener infecciones en casa que les impiden la conciliación. De esta forma, no son pocos los profesores que están dando clases online este lunes.

Antonio Erencia, presidente de la asociación de directores de institutos de Secundaria de Córdoba (Adian) y director del IES Ategua de Castro del Río es uno de los afectados y la mañana de este lunes ha impartido sus clases al alumnado de Bachillerato desde casa, ya que ha dado positivo, pero presenta síntomas leves. Según ha informado, en su centro hay seis profesores confinados, incluido él mismo, que se volverán a incorporar la semana que viene y que están impartiendo las clases desde casa, aprovechando la experiencia que les dio el curso pasado, mientras que de los 600 alumnos del instituto, solo se han confirmado cuatro ausencias.

Centros de la capital como el IES Fidiana, Blas Infante o Góngora han confirmado que hay profesores y alumnos que no se han incorporado tras haber dado positivo, aunque en general, las clases se han retomado con relativa normalidad.

La coordinadora covid del IES Góngora, Salud Clavero, ha informado de que en su centro ha habido 4 profesores positivo en vacaciones que ya han pasado la cuarentena y se han incorporado y hoy han notificado ausencia 7 alumnos por coronavirus. También hay una docente que está dando clases online, ya que su marido ha dado positivo y tiene hijos pequeños. Llama la atención de muchos profesores el protocolo previsto, que señala que en caso de contacto estrecho, se establece "el aislamiento social", pero es obligatorio asistir a clase, donde ese aislamiento social es imposible, ya que tienen que dar clase en un aula llena de alumnos.

"Nos consta que hay muchos otros institutos con tres, cuatro cinco o seis profesores ausentes y que, en la medida de lo posible, ya que no todo el mundo está en condiciones de hacerlo, se está trabajando de forma sincronizada para que no influya en el desarrollo de las clases", ha indicado. Sobre la posibilidad de sustituir a los profesores, Erencia recuerda que el procedimiento previsto es muy largo y dado que la cuarentena establecida actualmente es de siete días en los casos asintomáticos, casi no da tiempo a cumplir el plazo antes de que se incorpore de nuevo el trabajador.

Centros de Primaria

La presidenta de directores de centros de Primaria de Córdoba (Asadipre), Isabel Bernal, ha coincidido en que se están produciendo bajas de maestros por coronavirus, una situación que empezó ya en diciembre, antes de las vacaciones, y que prevén que continúe al menos a lo largo del mes de enero debido a la alta incidencia de casos que se han venido registrando. "No tenemos datos concretos, pero hay centros que nos han comunicado ausencias de profesores con positivo confirmado o pendientes de que se les realicen las pruebas, ya que presentan algún síntoma", informa. En su opinión, "si se ha apostado por la presencialidad, lo importante es que se cubran las bajas, por eso hemos solicitado a la Delegación de Educación que establezca un procedimiento abreviado de sustituciones de carácter temporal mientras se resuelve esta ola de contagios". Según Bernal, "nos consta que Educación lo está valorando". Según algunos maestros consultados, "no hay prácticamente diferencia respecto a antes de la Navidad, cuando empezó a haber algunos positivos entre los docentes".

La principal novedad es que un volumen importante de los niños ya están vacunados, lo que les ofrece una mayor protección y está sirviendo a muchos padres para llevar a sus hijos a clase con más tranquilidad que antes. Otros, según la información facilitada, siguen sin vacunar por miedo de los padres a la reacción de la vacuna.

Lo que no ha cambiado son las medidas de prevención establecidas, que recomiendan no solo la distancia de seguridad y el uso de las mascarillas en interior y en exterior sino la ventilación, por lo que los niños, pese al frío, tendrán que asistir a clase con las ventanas abiertas en las aulas.

Procedimiento para la cobertura de las bajas

Por su parte, la Delegación de Educación ha indicado que el número exacto de bajas del profesorado por covid "no puede darse a conocer porque el motivo de la baja de un profesor es un dato sensible y protegido". Sobre la cobertura de las bajas, indican que ya un procedimiento establecido y que habrá Sipri (bolsa de trabajo) el martes 11 y el jueves 13. Además, como consecuencia del acuerdo con los sindicatos de inicio de curso, "será posible recurrir a llamamientos telefónicos (autorizados por SSCC) en los casos más graves de incidencia covid".

Educación informó el pasado viernes de que el 5 de enero se adjudicaron además 400 nuevas plazas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Andalucía, dentro del acuerdo con CSIF, ANPE y UGT, que se incorporado a sus respectivos centros este lunes. Con esta incorporación, "son ya más de 5.100 los docentes adicionales que refuerzan las plantillas del sistema público en aplicación del citado acuerdo con la mayoría de los sindicatos de la educación pública", recalcan las mismas fuentes.