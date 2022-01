Aucorsa, la empresa municipal de autobuses de Córdoba, ha convocado este lunes nuevos paros parciales ante la falta de avance en las negociaciones colectivas y después de que, pese a haber celebrado paros parciales la semana pasada, los días 3, 4 y 5 de enero, con un porcentaje de seguimiento del 100% de la huelga por parte de la plantilla, no se han producido contactos con la empresa. Por este motivo, el comité ha tomado este mediodía la decisión de acudir de nuevo a estas medidas de presión y llamar de nuevo a la plantilla a la huelga parcial parando la flota los próximos días 2, 4, 7, 9 y 11 de febrero, entre las 5.30 y las 9 horas. Además, según informa el presidente del comité, Custodio Sánchez, se tomarán "otras medidas adicionales" que de momento no han sido concretadas.

El comité de empresa lamenta que pese al anuncio realizado por el presidente de Aucorsa, Miguel Ángel Torrico, la semana pasada la empresa no se ha puesto en contacto con los trabajadores ni siquiera por vía telefónica. En este sentido, la plantilla ya denunció el pasado día 6 "el desprecio a nuestras reivindicaciones de acercamiento a la igualdad laboral con el resto de empresas municipales ha sido total". Según los representantes de los trabajadores, "en los tres días que ha durado la huelga no hemos recibido ni una sola llamada, ni un mensaje, ni una conversación, lo único que sabemos ha sido a través de las contradictorias publicaciones en prensa, en las cuales el señor Torrico alardeaba de que está negociando hasta la extenuación".

Torrico vuelve a reiterar su disposición al diálogo

La convocatoria de estos nuevos paros parciales se producen después de que el presidente de Aucorsa, Miguel Ángel Torrico, haya reiterado esta misma mañana su intención de agotar la vía de las negociaciones “hasta la extenuación”. El portavoz del PP ha explicado que esta semana está previsto que se celebre un consejo de administración para la aprobación de los presupuestos de la empresa y que se espera que se acerquen posturas con la plantilla en algunas de sus reivindicaciones. No obstante, el edil popular ha indicado que siempre se hará en base a tres premisas: el cumplimiento de la legalidad, el encaje económico de esas medidas y un horizonte temporal en el que se puedan ir llevando a cabo las medidas. En este sentido, Torrico ha lamentado que la plantilla haga estas reivindicaciones en “el momento más delicado para nuestra empresa”, que ha perdido por el covid el 70% de sus viajeros, de los que un 25% aún no se han podido recuperar, pese a lo cual no se ha declarado ningún ERTE, “ni se han recortado derechos laborales o económicos, cosa que otras empresas gobernadas por la izquierda no pueden decir”.

Asimismo, ha dicho que los paros parciales de la semana pasada fueron “legítimos, pero innecesarios e inoportunos”, pese a lo cual su idea es “reforzar la negociación”, que en ningún momento “se ha roto”.