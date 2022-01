En el último mes las unidades de cuidados intensivos de los hospitales andaluces han triplicado el número de pacientes que ingresan por coronavirus, no concretamente por la variante ómicron, actualmente dominante, sino porque aún hay hospitalizados críticos por la variante delta, que llevan semanas ingresados. La directora de la unidad de Medicina Intensiva del hospital Reina Sofía, Carmen de la Fuente, acaba de ser reelegida a finales del año pasado como presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Samiuc), una entidad integrada por médicos y enfermeras que no ha descansado desde que comenzó la pandemia del coronavirus para tratar de mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los enfermos que necesitan cuidados críticos como consecuencia de la crisis sanitaria.

En el último mes las ucis andaluzas, incluidas las de los hospitales de Córdoba, en especial la del Reina Sofía, han visto como se triplicaban el número de pacientes ingresados. ¿Se esperaba este incremento?

Con la multiplicación de los casos por la variante ómicron teníamos claro que un porcentaje de pacientes más elevado acabaría en las ucis. No todas las provincias están en la misma situación. Actualmente, Córdoba y Sevilla están más comprometidas. Por eso, en las ucis andaluzas hemos puesto en marcha planes de contingencia, acorde a ese incremento tan grande de casos, y para dar también un cierto respiro a los profesionales que tenían derecho a cogerse vacaciones.

¿Qué porcentaje de pacientes que ingresan requieren ser derivados a una uci?

La pandemia va tan rápida y requiere tanta atención por nuestra parte que va por delante del análisis de datos. Los pacientes que llegan más graves, directamente desde Urgencias, son derivados a la uci. La sexta ola empezó hace poco y el paciente crítico de intensivos de esta ola no es tan distinto al de hace unos meses. Tampoco la mortalidad ha cambiado tanto aquí. Con los datos analizados desde que comenzó la pandemia, la Samiuc ha realizado 28 informes. La mortalidad de los pacientes con covid que ingresan en uci oscila entre el 30% y el 40%, lo que equivale a que la supervivencia oscila entre el 60% y el 70%. Sin embargo, el paciente que necesita ventilación mecánica se expone a una mortalidad más alta. La estancia media en la uci ha sido de 2 a 3 semanas en otras fases y ahora mismo estamos en la misma situación. En el paciente crítico la mortalidad no es nada despreciable, ya que todavía hay población no vacunada y, por eso, estas personas pueden sufrir las mismas complicaciones que los pacientes críticos de otras olas de la pandemia.

¿Por qué han subido tanto los ingresos si se viene considerando a la variante ómicron algo menos grave que las anteriores?

Aunque la variante ómicron ahora mismo es la más dominante, seguimos conviviendo también con la variante delta, responsable de alrededor de un 40% de los casos, aunque cada vez se encuentra más desplazada por la ómicron.

¿Cuál es el perfil de los pacientes que están ingresados en la uci del Reina Sofía por covid?

Aproximadamente el 50% de los pacientes que permanecen en la uci son personas que no se han vacunado frente al covid, otros tantos presentan una vacunación incompleta y los hospitalizados que sí están vacunados suelen sufrir otra patología de base o una situación de inmunodepresión por estar trasplantados o por padecer alguna enfermedad. Las edades más frecuentes de los pacientes van de los 50 a los 70 años.

¿Se han tenido que llevar a cabo reformas en el hospital Reina Sofía para adaptar la uci a las necesidades de la pandemia?

Se adaptó un módulo nuevo, con sistemas de aislamiento bastante completos, y también se mejoró parte de la uci antigua. El hospital dispone de un plan de contingencia ante la pandemia que permite la adecuación de los espacios según las necesidades que se vayan presentando.

¿Cuántos puestos para ingresos existen ahora mismo en la uci del Reina Sofía y cuántos más se podrían habilitar en caso de que fueran necesarios?

Podemos crecer muchísimo. En el máximo de ocupación que hemos alcanzado en otra fase distinta a la actual de la pandemia tuvimos a 43 pacientes covid, aunque hay que tener en cuenta que la uci sigue atendiendo a otro tipo de enfermos que no han sido derivados allí porque tengan covid, sino porque padecen otros problemas de salud. Vamos adecuando los espacios y los puestos de hospitalización en función de las previsiones y de lo que se vaya requiriendo.

¿Cuenta el Reina Sofía con suficientes respiradores para la atención de pacientes con covid por si la presión hospitalaria creciera aún más?

Sí. Se hizo una provisión importante por si se llegara a 90 pacientes covid en uci, cifra que no se ha llegado a alcanzar.

En esta fase de la pandemia, ¿pueden los pacientes que están hospitalizados en la uci del Reina Sofía recibir visitas?

Sí. Existe un protocolo de visitas para que los enfermos de la uci del Reina Sofía no se sientan aislados de sus familias y se dispone a su vez de la posibilidad de que reciban videollamadas.

¿Qué podría decirles a las personas que aún no han decidido vacunarse frente al covid?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho una estimación de que la vacunación ha salvado 470.000 vidas en mayores de 60 años en Europa. Se trata de una estimación muy importante, ya que si no hubiera existido la vacunación, habrían muerto muchas más personas por la pandemia. La vacuna sirve. Es lo fundamental y es en lo que hay que insistir ahora mismo. La vacunación nos permite el control de la pandemia grave. Aunque ahora tenemos muchos casos de covid, la enfermedad es mucho más leve en los vacunados que se contagian. La vacunación es necesaria y supone un mínimo riesgo, frente al mayor riesgo de no vacunarse. Los vacunados de hace más tiempo deben ponerse la dosis de recuerdo. La vacunación nos está sacando de la mortalidad por covid en esta sexta ola.

¿Se prevé que pronto se llegue al pico máximo de casos de ómicron en Córdoba y que empiece a bajar la tasa de contagio?

Es difícil hacer una predicción porque todos los casos positivos no están registrados, está habiendo mucho autodiagnóstico y los protocolos de aislamiento han cambiado. Se habla de que podría llegarse al máximo de casos a mediados o finales de enero. Actualmente la variante ómicron está desplazando a la delta y no se sabe cómo va a ser la convivencia. Lo que sí estamos sabiendo es que enero va a ser complicado.

Un estudio de la Samiuc reflejaba que, como cada vez hay más población vacunada, será entonces más frecuente que quienes ingresen por covid sean pacientes vacunados con algún grado de inmunodepresión, de ahí que necesiten una dosis de refuerzo.

Este estudio, aunque se ha publicado recientemente, se terminó a finales de agosto, y concluía la necesidad de la dosis de refuerzo, empezando por poner esa tercera dosis a personas mayores o con patologías de riesgo, así como a las que sufren inmunodepresión, que es como se está haciendo.

¿Otros estudios de la Samiuc han permitido mejorar la situación de los pacientes covid de las ucis de Andalucía?

A los intensivistas no nos está dando respiro la pandemia. Hemos llegado a esta sexta ola agotados y estamos reviviendo lo mismo de otras fases. Tenemos más contagios y profesionales contagiados. Pero hemos trabajado tanto los planes de contingencia que los tenemos rodados. La sobrecarga asistencial es muchísima, pero queremos mantener la asistencia de calidad al paciente de uci covid y no covid. Salvo en la primera ola de la pandemia, que estuvimos confinados, hemos duplicado el número de enfermos a asistir y se necesita para esta atención profesionales médicos y de enfermería especializados para trabajar en una uci.

Al igual que se ha podido contar con las vacunas, ¿se ha avanzado mucho en los tratamientos farmacológicos en estos casi dos años que se llevan de pandemia?

Realmente el tratamiento del paciente covid no ha variado tanto en el ámbito de las unidades de críticos en lo que ha transcurrido de pandemia, aunque siempre intentamos actualizar las novedades científicas en tratamientos. En la asistencia que se presta en intensivos no ha cambiado mucho la forma de tratar a los pacientes porque no existe un tratamiento específico antiviral para enfermos críticos. Los antivirales que están surgiendo son para etapas más precoces de la enfermedad por covid.

¿Hay algún paciente ingresado en alguna uci andaluza al que se le haya diagnosticado flurona (coronavirus y gripe)?

Desconozco ese dato.

¿Se puede hacer una equivalencia entre los pacientes que ahora ingresan en una uci porque el covid ha descompensado otras patologías de base que sufren con los que antes tenían que ser hospitalizados por el mismo motivo, pero porque su infección era la gripe?

Sobre la gripe tenemos un mayor conocimiento y existe una inmunización mucho mayor entre la población de riesgo, que proporciona una vacunación que lleva administrándose desde hace muchos años, por lo que no se debería hacer equivalencia. En el caso del covid, llevamos poco tiempo de contacto con este virus y queda mucho por estudiar y analizar.

¿Sufren muchas secuelas los pacientes covid que permanecen cierto tiempo en una uci ?

Sí. Las secuelas más conocidas son el fracaso renal, lo que implica que el paciente tenga que recibir diálisis o someterse, en el caso de que se pueda, a un trasplante de riñón, así como debilidad muscular, que requiere que el enfermo reciba rehabilitación desde la propia uci. Los pacientes críticos con covid también pueden sufrir complicaciones como trombos, problemas cardiológicos o neuromusculares e infecciones. Por eso, insisto en que desde la propia uci se tiene que trabajar en la reducción de las posibles secuelas y de las sobreinfecciones que puedan presentarse.

¿En Andalucía hay un número suficiente de camas para ingresos en uci de todo tipo o se sigue lejos de otros países como Alemania?

Seguimos estando por debajo de Alemania, pero en Andalucía se ha hecho un esfuerzo por parte de la Consejería de Salud y de los hospitales para habilitar muchos espacios para pacientes críticos y esos espacios han venido para quedarse. Se ha hecho ese esfuerzo porque teníamos mucho déficit y el reto de la pandemia ha sido hacer un plan funcional para todas las unidades de críticos de Andalucía para que cumplan los mismos estándares de calidad y la ratio de profesionales de enfermería por paciente. La Samiuc está trabajando en presentar un plan funcional a la Consejería para lograr seguir mejorando entre todos. En las ucis andaluzas se han hecho obras. Me consta que se han ampliado estos espacios y trabajado para conseguir los profesionales que se necesitan, porque la atención en una uci no es solo contar con una cama y con un respirador, sino disponer también de personal preparado.

¿Ha ingresado alguna mujer embarazada con covid en la uci del Reina Sofía y alguna persona menor de 20 años que se hubiera infectado?

Embarazadas sí hemos tenido casos, pero de jóvenes de menos de 20 años no sabría decirle ahora mismo porque el trabajo estadístico requiere de su tiempo y la prioridad son los pacientes.