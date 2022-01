Marcos Santiago Cortés es abogado penalista y, además, escritor. Aprendió cuanto sabe de lo segundo a través de las columnas semanales que escribe en este periódico desde hace 20 años. En su último libro, Toga y Delito, que presentará en pocos días, ha querido rendir homenaje a aquellos compañeros de profesión que defienden a los que se ven obligados a delinquir para salir adelante en un entorno marcado por la exclusión social.

¿Qué le llevó a dedicarse a esta rama de la abogacía?

Cuando uno es estudiante de Derecho lo que más le motiva es el Derecho Penal porque estamos acostumbrados a esas películas que lo pintan todo tan interesante y con tanta pasión, pero en realidad el Derecho Penal de película tiene poco, hay que vivirlo en tensión y sufrimiento. Yo creo que en el juzgado de guardia se reza más que en la iglesia.

A lo largo de sus 20 años de profesión ha escrito varios libros, ¿en qué se diferencia Toga y Delito de los anteriores?

Este es sobre todo un homenaje a los abogados penalistas, a como se implican con sus defendidos, porque no son clientes, son defendidos. Uno siempre tiene más en cuenta el éxito de su trabajo por la libertad que por el precio. Es un homenaje porque la tensión y el sufrimiento sobre todo es nuestro. Es un jarro de agua fresca para la sed que tenemos muchas veces de la incomprensión.

Si no me equivoco está basado en hechos reales.

Es una realidad paralela porque cada capítulo es un análisis de u tipo delictivo basado en la realidad. Las películas dicen que toda coincidencia es casualidad, aquí no. Si hay coincidencia Así, me he encargado de cambiar nombres, ciudades y fechas para proteger la intimidad. Son historias alternativas que podrían haber sido realidad perfectamente. Además es una manera de enseñar Derecho Penal a los estudiantes a través de casos prácticos. Estos casos se diferencian de los que se exponen en la universidad en que la alegría y el sufrimiento también se reflejan, algo que no se refleja nunca en los casos prácticos docentes y así no se aprende todo. Si no le pones la pasión necesaria no hay el interés necesario del estudiante.

¿Cuántos casos son en total?

El libro tiene 27 casos y cada caso tiene unos seis capítulos. Habla de violencia de género desde la perspectiva social, habla de la distinción entre homicidio y asesinato, del tráfico de drogas, del delito de lesiones, del delito de estafa, del delito de ocupación de viviendas y otras cuestiones pero siempre desde el lado del ciudadano.

Precisamente este libro tiene un carácter social porque parte de sus beneficio se van a destinar a fines solidarios.

La venta de la primera edición va destinada íntegramente a Cáritas. He elegido a Cáritas porque me la he encontrado muchas veces a lo largo de mi profesión. El libro cuenta delitos que están relacionados con la exclusión social y la supervivencia. Algunas personas delinquen para poder adquirir bienes de primera necesidad y Cáritas ha sido muchas veces fundamental para que las personas no delincan. Entonces yo por justicia, en agradecimiento y para dar ejemplo, para que en el mundo de la cultura siempre destine una parte de las ganancias a que personas en exclusión social la superen. Yo he sido testigo desde mi niñez de como a través de la educación y del esfuerzo de los poderes públicos se puede salir de la exclusión.

¿Su condición de gitano le ha marcado a lo largo de su vida?

A mi me gustaría resaltar las virtudes del pueblo gitano. De hecho tengo una obra dedicada a ellas y ellos, pero no puedo mirar para otro lado ya que es cierto que un porcentaje muy alto de la población gitana está en exclusión social, no porque ellos lo prefieran, a nadie le gusta ser pobre ni ser delincuente. Hay una parte de delincuentes que teniendo las mejores casas, los mejores trajes y todo lo mejor siguen robando, peor hay otra gran parte que merece una disculpa porque la sociedad lleva siglos maltratándolos y vulnerando sus derechos, como el caso de los gitanos. Yo, como miembro de esa comunidad, me ha marcado y sin duda, uno de los retos de mi vida es que sean valorados exactamente igual que otra persona sin que su condición étnica sea un lastre. Ya me gustaría que el problema de la delincuencia fuese solo por el pueblo gitano porque somos muy poquitos y sería más fácil solucionarlo.