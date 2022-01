El servicio de Comercio de la Delegación territorial de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía en Córdoba pondrá en marcha en este año nueve campañas informativas y de inspección sobre la normativa vigente, horarios comerciales, rebajas, saldos o ventas promocionales, entre otras. Estas acciones informativas y de inspección se desarrollan en el marco del Plan de Inspección Comercial 2022 puesto en marcha por la Consejería para toda Andalucía. El plan diferencia entre dos tipos de campañas. Por un lado, una de carácter general y transversal, dirigida a informar a los establecimientos sobre la aplicación de la ley reguladora del sector. Se centrará en los horarios comerciales y en actividades promocionales de venta. También está prevista la realización de visitas a los establecimientos a fin de concienciar a comerciantes y consumidores.

El delegado, Ángel Herrador, ha explicado que en enero, febrero y marzo se llevarán a cabo las de rebajas de invierno y en julio y agosto se aplicarán las acciones de control de rebajas de verano. Asimismo, en noviembre se realizarán campañas de Black Friday y en diciembre, actuaciones de rebajas de invierno. Herrador ha informado que en la provincia de Córdoba en lo que va de legislatura se han desarrollado en torno a las 800 visitas, de las cuales más del 50% han sido informativas y el resto de inspección.

En lo que respecta a las rebajas, los principales incumplimientos detectados están relacionados con la ausencia del precio rebajado junto al precio habitual o la falta de concreción de las fechas de inicio y final de las ventas en este periodo. En materia de ventas de saldos, las infracciones identificadas tienen que ver con no separar debidamente los productos de saldo de los que no lo son. Y en cuanto a las liquidaciones, se suelen penalizar a aquellos comercios que venden productos afectados por alguna causa que reduce su valor (tara o temporada anterior), que no comunican la liquidación a la Consejería o que no cumplen con lo previsto en la normativa.