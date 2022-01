El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha pedido al equipo de gobierno local, formado por PP y Cs, que realice el proceso de estabilización del empleo público en el Consistorio. Según ha apuntado el PSOE, el Gobierno central ha aprobado definitivamente la Ley 20/2021 el 28 de diciembre, donde establece las medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público. Se trata de una ley de obligado cumplimiento, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, que viene a proporcionar los mecanismos para reducir y controlar la temporalidad en la administración por debajo del 8%.

Desde el PSOE han señalado que el Ayuntamiento de Córdoba cuenta con empleados y empleadas municipales contratados hace años por la administración y cuyas plazas no se han cubierto de manera definitiva. "Son trabajadores que ocupan puestos estructurales de manera temporal desde hace mucho tiempo, pero que no cuentan con la estabilidad laboral que se le presupone a la administración pública", han lamentado desde el grupo municipal socialista.

"Los trabajadores no han encontrado en este equipo de gobierno un aliado"

Además, el PSOE ha denunciado que esos trabajadores "no han encontrado en este equipo de gobierno un aliado si no todo lo contrario. El alcalde ha permitido que el delegado de Recursos Humanos utilice de manera arbitraria y caprichosa un informe realizado para la categoría de Técnico de la Administración General, generalizando sus conclusiones para no tener en cuenta la experiencia de los interinos en una fase de concurso a la hora de convocar sus plazas".

Para el PSOE, de esta manera, "el gobierno municipal demuestra su falta de compromiso con los empleados y empleadas públicas, base fundamental sobre la que descansa la prestación de los servicios del estado del bienestar".

El grupo municipal del PSOE ha insistido en que ya en el mes de julio se iniciaron los trámites para la consecución de esta nueva ley, con la publicación del RD de 6 de julio, en el que se anticipaba la reglamentación del concurso-oposición para el acceso a estas plazas; así como la reducción de los plazos para la realización de todo el proceso.

"El gobierno municipal ha convocado las plazas ocupadas por interinos sin la fase de concurso de manera recurrente"

"El gobierno municipal, lejos de seguir en esta línea, ha convocado las plazas ocupadas por interinos sin la fase de concurso de manera recurrente; sin darles opción a poner en valor la experiencia adquirida durante todos los años que han estado trabajando para los vecinos de esta ciudad", han criticado.

El PSOE entiende que la aprobación de la nueva ley obliga a ofertar y convocar estas plazas conforme a las medidas establecidas en este año 2022, para que el proceso esté resuelto en 2024. "Ya ha llegado ese momento y el equipo de gobierno de José María Bellido no puede dejar pasar la oportunidad de darle estabilidad a todos esos empleados y empleadas que llevan años sirviendo a la ciudadanía cordobesa. Pero hasta ahora lo que hemos visto ha sido una falta absoluta de compromiso con la administración pública, que unida a la lenta y nefasta gestión que hasta ahora han materializado hacen pensar que esta vez también suspenderán en la ejecución de esta norma", han sentenciado desde el PSOE.