Una joven atleta, la gerente del Reina Sofía y un peñista encarnarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en la Cabalgata de los Reyes Magos de Córdoba este miércoles, día 5 de enero.

El desfile se celebrará este año sin caramelos ni juguetes para evitar concentraciones en torno a las carrozas, como medida de seguridad ante el aumento de contagios de covid. Además, el itinerario se ha modificado para que la comitiva solo pase por grandes avenidas, espacios abiertos donde se puedan mantener las distancias de seguridad.

La gerente del Reina Sofía será Gaspar

La directora gerente del hospital Reina Sofía, Valle García, encarnará al Rey Gaspar. El Ayuntamiento, a través de la delegación de Promoción de la Ciudad, ha elegido a la responsable del mayor complejo sanitario de Córdoba como reconocimiento al trabajo desarrollado tanto por ella como por el conjunto de la comunidad sanitaria durante estos casi dos años de pandemia.

Sandra Camacho será Melchor

La joven de 20 años Sandra Camacho Cano, estudiante de Derecho y atleta del club Córdoba Patrimonio de la Humanidad, donde practica la velocidad, el salto de longitud y triple salto, representará al Rey Melchor en la cabalgata de Córdoba. Sandra fue elegida el pasado 16 de diciembre mediante un sorteo celebrado en el Ayuntamiento.

Sandra vive en el barrio del Guadalquivir y llevaba presentándose al sorteo desde los 18 años motivada por el padre de una amiga suya, que también se presentaba. Cuando sonó su nombre en el salón de plenos no se lo podía creer. "Me he puesto a gritar". Un total de 282 cordobeses se presentaron al sorteo.

Baltasar será Rafael Viso Serrano, vicepresidente de la peña Los Tenorios

La Federación de Peñas Cordobesas se encarga tradicionalmente de elegir a quién encarnará el Rey Baltasar en la Cabalgata de Córdoba. Este año será Rafael Viso Serrano, vicepresidente de la peña de Los Tenorios, elegido por sorteo.

En un acto cargado de expectación el presidente de la Federación, Alfonso Morales, entregó la corona de Baltasar a Viso Serrano, quien dijo afrontar este papel con «gran ilusión.

Además, este año, el conocido y polémico colaborador de Telecinco José Antonio Avilés, cordobés de Almodóvar del Río, será uno de los pajes de los Reyes en la Cabalgata de Córdoba. La elección también ha corrido a cargo de las peñas, que también han designado como pajes al torero Chiquilín y al cronista de la ciudad.

El desfile de los Reyes Magos en Córdoba se iniciará a las 17.00 horas

La Cabalgata de los Reyes Magos en Córdoba contará este año con doce carrozas renovadas y tres pasacalles, y se iniciará a las 17.00 horas en la plaza de Santa Teresa. Como es tradicional, colabora activamente en la organización la Federación de Peñas Cordobesas.