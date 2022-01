Estaba previsto para el 2021 pero no pudo ser. Ni culminó la reforma del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, ni acabó la obra del centro de convenciones del Parque Joyero, ni tampoco abrió sus puertas la biblioteca de los Jardines de la Agricultura. Hallazgos arqueológicos y problemas con el suministro de los materiales alargaron los plazos y dejaron esas tres iniciativas para más adelante. Si no hay más imprevistos, el 2022, ejercicio en el que se abre la senda hacia las elecciones, en la que se adentrará primero la Junta, será el año de estos tres equipamientos.

Presupuestos

Vaticinar qué deparará este 2022 desde el punto de vista urbanístico es más difícil por la ausencia de las líneas que marcan los presupuestos municipales y de la Junta, que ha tenido que prorrogar los del 2021, lo que impide nuevas inversiones. Solo el Gobierno central ha logrado aprobar los suyos. A pesar de ello, en la mente de todos está continuar con los trámites para la base logística militar, en la que seguirán los trabajos previos a la urbanización de los terrenos de La Rinconada para dejarlos preparados para edificar en ejercicios venideros, por lo que en este no se esperan obras.

Red ferroviaria

La inversión estatal va a ir dirigida en gran medida a la red ferroviara, entre las obras del ramal del AVE en Almodóvar, que por plazo de ejecución deberían estar acabadas para este verano; la mejora de la línea de alta velocidad; y las actuaciones previstas en el corredor ferroviario de mercancías. Entre los planes del Gobierno con mayor dotación presupuestaria están los riegos del Genil-Cabra, la ampliación de El Cabril y la mejora de la prisión de Alcolea, lo que puede dar una idea de las iniciativas que recibirán mayor impulso, aunque no sería la primera vez que en un presupuesto se plasman partidas millonarias que no llegan a nada. En cambio, hay otras de las que no se esperan grandes avances por la etapa embrionaria en la que están, como el segundo tramo de la variante Oeste, la rehabilitación del Palacio de los Páez, la comisaría de la Fuensanta y la autovía A-81. Además del baipás de Almodóvar, la otra gran obra estatal es la reforma de la terminal del aeropuerto, que debería estar acabada para mitad de año.

Ronda Norte

El freno que van a sufrir las inversiones de la Junta en un año electoral y sin presupuesto no tiene por qué afectar a otros planes como el de la redacción del proyecto del primer tramo de la ronda Norte, el que va desde la glorieta del Hipercor hasta la del centro comercial La Sierra, ni al concurso para la segunda fase, la que parte desde ese mismo punto hasta unirse con el trazado ejecutado por el Ayuntamiento e inaugurado a mitad del año recién acabado. Más allá de la definitiva culminación de la reforma del Palacio de Congresos, si la Junta hubiera aprobado su presupuesto, no habría dudas sobre el impulso que recibirán dos proyectos ya adjudicados, el de la variante de las Angosturas en Priego, que debería estar en obras este año, y el de la sede judicial de Lucena, cuya primera piedra se puso en diciembre pasado. Donde puede haber novedades es en el parque logístico, donde la Junta ha estado preparando los terrenos que aún quedan sin construir en la primera fase y donde ya se han realizado trabajos arqueológicos en la segunda, lo que dará pie al inicio de las obras de urbanización y de edificación para levantar nuevas naves, entre ellas, la que ocupará Amazon.

Caballerizas

El Ayuntamiento, en el año en el que Caballerizas está por fin en sus manos, lo que dará pie a que pueda sacarle partido a la planta alta de la cuadra principal como sala de exposiciones, además de finalizar una obra que viene arrastrando desde el 2015, la del centro de convenciones, se tendrá que afanar en impulsar los proyectos incluidos en el programa Edusi, que va bastante atrasado y que ha logrado una prórroga, por lo que en vez de estar acabados a mitad del 2022, podrán llegar hasta final del 2023. Una de las iniciativas, una nueva fase del Parque de Levante, está ya acabada y a la espera de tener continuidad en otra. En relación a zonas verdes, este año empezarán las obras del Parque de la Arruzafilla y los cordobeses dispondrán de la parte del Parque del Canal más cercana a San Rafael de la Albaida, el Parque del Flamenco, y con el parque periurbano resultante de las obras en marcha en El Patriarca, además de con un circuito de El Tablero remodelado y una Ciudad de los Niños con nuevos juegos.

Recinto ferial

Si la pandemia lo permite, este año los cordobeses y visitantes se encontrarán con parte del recinto ferial de El Arenal remodelado. A los pasos que se den para que el barrio de Santuario pueda utilizar las ayudas concedidas por la Junta al ser declarado ARRU, se sumarán los necesarios para impulsar un proyecto largamente esperado, la segunda fase de apartamentos de Sama Naharro, para los que ya hay financiación. En cuanto a las 308 VPO que Vimcorsa construye en Huerta de Santa Isabel Este, las más de un centenar de la primera promoción deberían entregarse este año. En el 2022 empezarán las obras de la fachada que tiene el Alcázar por la Ribera, la Puerta del Puente lucirá imagen remozada y las obras del Archivo Histórico llegarán a su fin.

Hoteles

Aunque la pandemia ha dejado en stand by muchos proyectos, este puede ser el año de retomarlos e iniciar las obras de los hoteles con licencia, como los de la Calleja de las Flores, convento de Santa Isabel, bulevar Hernán Ruiz y San Pablo. Además, Córdoba estrenará hotel de cuatro estrellas en Noreña.