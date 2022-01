El oncólogo médico Juan de la Haba (Córdoba, 19 de diciembre de 1969) desarrolla su actividad en los hospitales Reina Sofía y San Juan de Dios, y es coordinador de Investigación Clínica del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic). Entre otras responsabilidades, De la Haba pertenece a la junta directiva del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (Geicam) y el pasado octubre fue nombrado profesor titular de la Universidad de Córdoba. En esta entrevista, apunta que «la saturación de atención primaria es un problema grave», también señala que en la ciudad de Córdoba se mantiene el ritmo de diagnósticos de cáncer y, entre otros temas, hace referencia al proyecto de investigación Estudio molecular del cáncer de mama gestacional, admitiendo que para él se trata de «un tema apasionante».

Su actividad investigadora se centra en la terapia dirigida en cáncer, la identificación de mecanismos moleculares de resistencia para una selección de pacientes y el uso racional de la terapia combinada.

Y hay una línea en la que tengo una especial dedicación, que es el cáncer de mama gestacional, aquellos cánceres de mama que aparecen durante la gestación de la mujer, en la que tengo financiación del instituto Carlos III. Un área de interés también que deriva de esta es aquellas mujeres que desean ser madres después de haber tenido un cáncer de mama, también coordino un proyecto a nivel nacional en ese área de investigación.

Leyendo sobre su investigación en cáncer de mama y embarazo no es difícil sentir empatía hacia las pacientes.

Es un deseo muy fuerte el que tienen las mujeres. Por un lado está el que quieren tratar de forma adecuada su cáncer de mama y, por otro lado, quieren tener su hijo, porque el deseo de maternidad en algunas mujeres es muy fuerte. Mi línea de trabajo desde hace un montón de años es intentar sacar, siempre y cuando la madre esté de acuerdo, los dos objetivos hacia adelante. Por un lado, el tratamiento adecuado y por otro, el ser madre.

¿Cuáles son los retos dentro de las necesidades que plantean las pacientes?

La hipótesis que manejamos en el cáncer de mama y el embarazo es que un tipo de cáncer de mama puede ser aquel que está condicionado por el embarazo de la mujer. Identificar bien este tipo de cáncer de mama desde el punto de vista molecular, que es lo que estamos haciendo, nos podría ayudar a cuando una mujer nos dice «quiero ser madre», poderle aconsejar de una manera más adecuada. Pensamos que el cáncer de mama gestacional es un tipo diferente de cáncer de mama y es diferente desde el punto de vista genético, y ahí es donde estamos profundizando. Hoy vamos a mandar un artículo con algunos resultados que pueden ser interesantes para la comunidad científica, para que se ponga el foco a la hora de hablar de cáncer de mama también en ese cáncer de mama que aparece al año, los dos o tres años de haber sido madre. El modelo para estudiarlo es el que aparece durante el embarazo, pero pensamos que ese tipo de cáncer de mama no solo ocurre durante el embarazo, sino también un tiempo después. Pensamos que existe una relación causal, lo que no sabemos es cuál, ahí es donde estamos realmente profundizando.

Es curioso, porque se dice que la lactancia materna es una forma de prevenir el cáncer de mama.

Y es cierto que disminuye el riesgo de tener cáncer de mama, y el embarazo precoz. Lo que pasa es que hoy día los condicionantes sociales hacen que la mujer decida ser madre a edad avanzada. El embarazo tardío, que ocurre a partir de los 30 años, sí que parece que puede tener una influencia en un mayor riesgo de tener cáncer de mama. Esto daría para una conferencia, es un tema apasionante.

Se estima que una de cada dos personas tendrá cáncer a lo largo de su vida. ¿No es un porcentaje muy alto para una enfermedad tan grave?

Una de cada dos personas va a tener un cáncer a lo largo de su vida, lo cual no significa morir de cáncer. Esto se hace cada vez más relevante en aquellas áreas del mundo donde cada vez se logra una mayor longevidad y va asociado a procesos de envejecimiento. Son previsiones que hace la Organización Mundial de la Salud. Sí que va a poner en estrés a los sistemas sanitarios, porque es un problema que hay que solucionar de forma adecuada, organizada y siendo muy eficaces para, precisamente, tener buenas cifras de supervivencia.

A principios de este año se anunciaba que el cáncer iba a seguir creciendo en Córdoba y que se esperaba que unas 4.600 personas fuesen diagnosticadas con un tumor, según las estimaciones de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), quien advertía además de que esta cifra continuará incrementándose en los próximos años. ¿Por qué sigue creciendo la incidencia del cáncer en la población?

Porque cada vez España es un país con un promedio de edad más avanzado. El número de pacientes que vemos nosotros todos los años también va creciendo de una forma muy constante, no ha habido descenso durante la pandemia de covid, pero el crecimiento se debe, fundamentalmente, al envejecimiento de la población. Desde otras perspectivas, realmente, creo que somos cada vez población más sana, fumamos menos, comemos mejor, la obesidad, que sigue siendo un problema importante, también va disminuyendo.

¿Cuál sería la clave en la labor investigadora para reducir la incidencia del cáncer?

Hay hábitos saludables. En un estudio que hemos hecho, que ha sido motivo de un trabajo de fin de grado de un estudiante de Medicina, se ve que los hábitos de riesgo incluso son diferentes dependiendo del área donde viven las personas. Así como en el área centro y norte de Córdoba el factor de riesgo más importante es el consumo de alcohol, en la zona de levante-sur un problema importante sigue siendo el tabaco y la obesidad. Debemos seguir insistiendo en hábitos saludables, porque es un motivo de aparición de cáncer y de otras enfermedades como las cardiovasculares. Después, hay un área tremendamente interesante, que va a necesitar un poquito más de tiempo, que es ir identificando poblaciones que en sus factores de riesgo genético está el desarrollo de enfermedades relacionadas con cáncer. Esto nos lo va a dar el desarrollo del estudio de nuestros genes. El estudio de nuestros genes, casi con toda seguridad, nos va a predecir un número importante de enfermedades sobre las que vamos a poder hacer prevención cuando es posible y cuando no, por lo menos, un diagnóstico precoz.

Una pregunta que seguro le repiten en cada entrevista: ¿Está cerca el día en el que se encuentre una solución para que esta enfermedad deje de asustar tanto?

El miedo lo tenemos que vencer, porque nos paraliza. Tenemos que seguir viviendo, a pesar del covid, a pesar el cáncer, y eso lo vemos en nuestras consultas en el día a día, pacientes que tiran hacia delante y es para que estuvieran asustados y no quisieran salir de casa. No va a haber un día, ni una revolución, lo que vamos a conseguir es, cada vez, ir parcelando más el cáncer, entendiéndolo como un conjunto de enfermedades, y para cada parcela de enfermedad relacionada con el cáncer, ir teniendo tratamientos cada vez más útiles. La curación del cáncer la veo difícil, porque es una enfermedad muy heterogénea y que va vinculada a nuestro propio proceso de envejecimiento. Vamos a conseguir, primero, convertirla en una enfermedad crónica y en segundo lugar, en aquellas situaciones en las cuales hagamos un diagnóstico precoz, esas sí que se van a curar. En estadios avanzados, que son los que matan al paciente, vamos a conseguir que puedan convivir con su enfermedad y que, al igual que se convive con una diabetes y uno es capaz de envejecer, se convive con un cáncer y uno es capaz de envejecer. Ese logro sí está cerca.

¿Cómo de cerca?

Me resulta muy difícil ponerle fecha, pero a la velocidad que va el conocimiento, estimo en una década. Yo llevo ejerciendo la oncología un poquito más de 20 años y estoy viendo cosas que no veía hace 20 años ni por asomo. No estimo más de una década para ver cambios que sean muy importantes. Ya los estamos viendo.

Todo el mundo está ansioso por que se produzcan avances en la solución para esta enfermedad pero, ¿se destina lo suficiente a la investigación?

El covid ha puesto en evidencia algo muy importante, y es que cuando verdaderamente hay un interés brutal por parte de todos, los avances son muy rápidos. En nuestro país no se dedica el dinero suficiente a investigación, ni tan siquiera a la altura de lo que dedican otros países del entorno europeo. Estamos a una distancia muy grande, muy grande.

¿En qué líneas de investigación trabaja el Imibic en materia de cáncer?

En cáncer hay varios grupos, hay uno que estudia cáncer y obesidad, dentro del grupo de oncología está toda la línea de ensayos clínicos que tiene abiertos con nuevos fármacos; biopsia líquida es otro de los puntos de interés, detectar ADN del tumor y analizarlo para saber cómo se está comportado en ese momento.

¿Y qué estudios se realizan relacionados con el covid?

La vitamina D ha sido una auténtica revolución. Está clarísimo. En covid hay varias líneas de investigación abiertas, incluso algunas en el uso de vacunas, en vacunas en pacientes que son inmunocomprometidos, en el uso de fármacos también dirigidos ya a covid. Se van incorporando ensayos clínicos. El covid está claro que vamos a tener que convivir con él, no solo el área de vacunas supone un área de desarrollo todavía importante, sino también el desarrollo de fármacos para que aquellos pacientes que tienen la enfermedad, esta evolucione de la forma más leve posible.

La sexta ola de coronavirus está dejando cifras récord de contagios. ¿Cómo está afectando al tratamiento del cáncer y al personal que atiende a los enfermos?

Por el momento, en Córdoba hemos tenido alguna baja, pero estamos al 100%. Hemos tomado medidas a nivel interno, vamos a intentar no ser contacto estrecho ninguno con ninguno, porque podemos dejar desabastecida la asistencia al paciente oncológico, es una maniobra que teníamos que tomar sí o sí. Se están diagnosticando el mismo número de pacientes. En el 2019 vimos un poco más de 1.900 pacientes, en el 2020, dos mil y poco, y en lo que va de año llevamos vistos casi 2.200 hasta el mes de noviembre (son pacientes que vemos por primera vez), lo que significa que no se están diagnosticando menos cánceres, al menos, en nuestra ciudad. El covid no está suponiendo un descenso del diagnóstico.

¿Cómo repercute la situación de la atención primaria al paciente oncológico?

Sí que notamos que la saturación de atención primaria es un problema grave. El bloqueo que existe en atención primaria hace que los pacientes con cáncer que necesitan a su médico para un control del dolor o cualquier sintomatología no accedan al médico de cabecera. Aprovecharía para hacer un llamamiento a la población. Estando bien, no se puede ir a Urgencias a hacerse un test de covid ni se puede ir a urgencias de atención primaria, salvo que te cite un rastreador, a decir que has tenido un mínimo síntoma para que te hagan un test de covid, porque bloqueamos la asistencia sanitaria. Atención primaria ya de por sí está muy al límite.

En la última carrera por la vida de la AECC, esta entidad denunció la desigualdad en el acceso a los tratamientos oncológicos entre ciudadanos con distintos lugares de residencia.

Sí que es cierto que hay comunidades en las que el acceso a determinados fármacos es más fácil que en otras comunidades autónomas. A lo mejor entre la población andaluza, la gallega o la catalana el acceso es más homogéneo, entre comunidades autónomas sí que se pueden encontrar diferencias. Lo que sí que es muy llamativo es que participamos en el desarrollo de fármacos, demostramos que es útil y después en nuestro país el promedio de aprobación de un fármaco para poder utilizarlo en la práctica clínica está en un año y medio o dos años.

¿Qué herramientas impulsadas con el covid para la atención a estos enfermos podrían mantenerse en el futuro?

La teleconsulta y el envío de medicación a domicilio han supuesto comodidad y confort para los pacientes.

En muchas ocasiones ha hablado de la importancia de la motivación que encuentran los pacientes oncológicos para seguir viviendo. ¿Cómo le ha cambiado a usted la vida ser oncólogo? Quizá otra especialidad hubiera sido menos dura.

Ser oncólogo te ayuda a algo importante y es descubrir la importancia del presente. Y después, la fuerza que tiene la vida, que tiene una fuerza tremenda. En las peores circunstancias, la gente quiere vivir. Luego, hay comportamientos que te llaman la atención por generosidad, por sentir que son parte de una cosa superior, que son comportamientos que uno se lleva en la mochila como comportamientos tremendamente positivos. Lo único que espero es que cuando a mí me toque me sirvan para llevarlo igual de bien.