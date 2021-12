El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha insistido hoy en que el Ayuntamiento no tiene competencias para prohibir por razones sanitarias la celebración de cotillones en Nochevieja. El regidor ha hecho esta aclaración para explicar por qué el Consistorio no puede tomar medidas en este sentido y que solo las autoridades sanitarias, la Consejería de Salud y Familias en este caso, podría tomar una decisión coercitiva si se diera un empeoramiento del escenario covid. El primer edil ha explicado que la autorización municipal para la celebración de cotillones solo responde a cuestiones urbanísticas y de seguridad física, es decir, aforos, entradas y salidas del inmueble, pero que la administración local no tiene ninguna herramienta para prohibir la celebración de estos eventos. "No somos nadie para que no se hagan", ha dicho para limitarse a recomendar a los organizadores de este tipo de fiestas que sigan las recomendaciones sanitarias. "Si denegáramos una licencia basándonos en los datos de covid estaríamos prevaricando porque es una decisión que escapa al ámbito municipal", ha dicho.