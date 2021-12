El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía acaba de publicar, a una hora escasa de la medianoche del domingo, la orden de la Consejería de Salud y Familias que establece la obligación de presentar un certificado de vacunación, un test con resultado negativo o un certificado de recuperación para poder acceder al interior de los locales de restauración, ocio nocturno y esparcimiento a partir de este lunes y hasta el próximo 15 de enero.

La medida afecta a las personas mayores de 12 años y la orden contempla que la prueba diagnóstica podrá ser emitida por el servicio público de salud o por un laboratorio autorizado. En concreto, como se ha referido, el documento que se presente tendrá que acreditar que la persona ha recibido la pauta completa de una vacuna contra el covid 19; que dispone de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas, en el caso de las PCR, y 48 horas, en el caso de los test de antígenos, o que se ha recuperado de una infección por el SARS-CoV-2 en los últimos 6 meses.

La norma recoge que será imprescindible, para acceder a estos establecimientos, que las personas usuarias acrediten documentalmente tanto su identidad como la concurrencia de cualquiera de las tres circunstancias referidas. Además, entre otras medidas, indica que los locales colocarán un cartel informativo sobre el carácter necesario de esta documentación para el acceso, así como sobre la no conservación de los datos personales sanitarios acreditados

Entre otras cuestiones, el texto precisa que "esta exigencia de certificado parece coherente que no se aplique a menores de 12 años dada la imposibilidad hasta la fecha que ha tenido este grupo de población para acceder a la vacunación a diferencia del resto de los grupos etarios". También indica que la medida se aplica a negocios de restauración y ocio nocturno "por considerarse estos espacios y actividades de mayor riesgo de transmisión".

El grupo de 30 a 49 años supera la incidencia media

Entre los argumentos recogidos en la orden para adoptar esta medida, se indica que "los tramos etarios de 30 a 39 años y de 40 a 49 superan la tasa media de incidencia en Andalucía, siendo actualmente los dos tramos con mayor tasa de incidencia a 14 días, únicamente por debajo del tramo etario no vacunado (de 0 a 12 años) y han casi triplicado su tasa en una semana".

En este sentido, precisa que "por ello es necesario y oportuno adoptar medidas de escala significativa y progresiva, que permitan mitigar la transmisión del coronavirus en este momento epidemiológico con tendencia ascendente en aquellos escenarios que presentan un riesgo comparativamente mayor de transmisión, como son los establecimientos con actividad de hostelería u ocio nocturno, es decir, salas de fiesta, discotecas y similares, lugares en que es necesario quitarse la mascarilla para realizar la consumición y donde las personas socializan e interactúan en un mayor nivel que en cualquier otro espacio".

Junto a otras ideas, la norma subraya que "las personas sin inmunidad tienen mayor probabilidad de infectarse y de ser transmisores con mayor carga viral que las personas con inmunidad, lo que justifica que se evite el acceso de estas a los lugares considerados de alto riesgo de exposición".

También en las terrazas

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, informó ayer sábado de que el certificado covid será solicitado para el acceso al interior de los establecimientos de hostelería y también "de forma mayoritaria" para ocupar las terrazas de los bares. La Junta de Andalucía anunció la medida, que estará vigente hasta el próximo 15 de enero, después de que el viernes pasado fuese ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Aguirre manifestó entonces que "el certificado covid es una medida fundamental para la lucha contra la pandemia" y señaló que, "junto a la protección de las personas más vulnerables, debemos incidir en la prevención en los espacios cerrados que tienen un mayor riesgo de exposición". Además, ha agradecido en distintas ocasiones la colaboración del sector del ocio nocturno y la restauración.

Cómo obtener el pasaporte covid

La Consejería de Salud ha informado de que el certificado covid se puede obtener a través de ClicSalud+, la aplicación móvil Salud Andalucía y el Ministerio de Sanidad, y también en el centro de salud o mediante la presentación electrónica de la solicitud.

Para la descarga a través de ClicSalud+, es necesario identificarse con certificado digital, DNie o Cl@ve, aunque, según ha detallado la consejería, recientemente Clicsalud+ facilita el acceso al certificado covid digital de la UE con un nuevo método de identificación con datos personales y verificación móvil. Este sistema, para mayor seguridad, requiere introducir en la página un código de acceso que se envía al teléfono móvil del ciudadano (vía SMS) para completar el proceso de autenticación. Las personas mutualistas y de la sanidad privada deben utilizar el acceso específico para personas sin tarjeta sanitaria de Andalucía, que no requiere ese dato para su identificación. Para acceder deben usar la opción para personas sin tarjeta sanitaria de Andalucía.

Salud Andalucía es la aplicación móvil de referencia institucional para todas las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud y está disponible de forma gratuita desde los mercados de aplicaciones. En la pantalla de inicio de la aplicación aparecerá destacado un anuncio que dice Certificados COVID-19, que facilitará su obtención. Para la descarga, es necesario identificarse con los datos personales y la verificación móvil basada en el uso de datos personales.

Por otro lado, los profesionales de atención a la ciudadanía pueden facilitar el certificado sin necesidad de realizar una consulta médica o de enfermería. Muchos de los centros disponen de cita previa para este tipo de gestiones, cita que se puede obtener a través de ClicSalud+ y la app y el teléfono de Salud Responde, mediante la opción "gestiones administrativas".

Lector QR para verificar los certificados covid

En cuanto a las herramientas de las que disponen los establecimientos de hostelería para exigir el pasaporte covid a los clientes, Salud puso en marcha el pasado 7 de diciembre una nueva funcionalidad en la aplicación Salud Andalucía, incluyendo un lector de códigos QR a través del cual es posible verificar la validez del certificado covid.

El lector comprueba que el QR que leemos es correcto, es decir, que existe en el repositorio de certificados, y revisa los datos para comprobar su autenticidad y caducidad. Cuando la aplicación certifica que los datos son correctos, devuelve un ok con los datos básicos del titular (nombre y fecha de nacimiento) para que la persona que lo valida pueda comprobar que se corresponden con la identidad de quien lo presenta. El ok se muestra con un gran círculo verde con un check positivo dentro. En el caso de que no sea válido, se presenta un círculo rojo con un aspa en el centro.

Los interesados pueden descargar la aplicación en los siguientes enlaces:

Descarga de la app para Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.juntadeandalucia.msspa.saludandalucia

Descarga de la app para iOS:

https://apps.apple.com/es/app/salud-andaluc%C3%ADa/id1490126792