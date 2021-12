El presidente de la Asociación de Empresarios de la Hostelería de Córdoba (Hostecor), Francisco de la Torre, se ha mostrado este sábado disconforme con la posibilidad de pedir el pasaporte covid a los clientes que quieran ocupar las terrazas de los establecimientos.

En este sentido, consultado por las últimas afirmaciones del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quien ha señalado hoy en Córdoba que este documento será solicitado de forma mayoritaria también para sentarse en los veladores, y no solo para acceder al interior de los locales, De la Torre ha manifestado que "entiendo que no debería ser así, porque se tendría que pedir en otros muchos espacios".

"Al aire libre no tiene mucha lógica", ha opinado, y ha puntualizado que sí comparte con el consejero la necesidad de exigir, por parte del Gobierno central, el uso de la mascarilla también en los espacios públicos, como, por ejemplo, cuando se pasea por la calle. En cualquier caso, De la Torre ha aclarado que "no se nos ha comunicado" que haya que solicitar el pasaporte en los veladores, pero "si se dijese así, tendríamos que tomar esa medida".

El presidente de la patronal ha precisado que el sector tendrá la incertidumbre sobre la aplicación de esta nueva iniciativa hasta que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, lo que, previsiblemente, ocurrirá mañana según ha adelantado Aguirre.

De este modo, consultado por la situación de las familias con hijos que todavía no hayan podido vacunarse, ha remitido al referido texto legal, barajando que, por ejemplo, para los menores de cinco años de edad (que no han entrado en la campaña de vacunación), no tendría que haber ningún problema en su acceso a la restauración.

Del mismo modo, consultado por la puesta en práctica de esta iniciativa, De la Torre ha indicado que "entendemos que (el certificado) se pedirá a la entrada del establecimiento. En nuestras manos está comprobarlo". En esta línea, ha augurado que "si hay una inspección, quien haya enseñado un pasaporte falso será quien tenga que tener la multa. Por el contrario, si entra la Policía y encuentra a alguien que no tiene certificado, porque no se le ha preguntado o porque se le ha permitido entrar, entonces sí será culpa nuestra", ha matizado.

"Nos va a suponer quizá un coste más"

El presidente de Hostecor ha subrayado que "estamos seguros de que la gente acudirá con más tranquilidad a los establecimientos" tras la implantación del pasaporte covid. Además, ha asegurado que "preferimos esta medida preventiva a una restrictiva. También de esta forma se ayuda a que la gente se anime a vacunarse", ha admitido.

Por otro lado, ha explicado que "muchos compañeros se han quejado porque es un problema a la hora de tener que pedirlo. Tenemos que tener personal específico para ello porque, al final, todos estamos trabajando. Eso nos va a suponer quizá un coste más", ha advertido.

No obstante, De la Torre cree que la iniciativa "viene a demostrar una vez más que nuestros establecimientos son 100% seguros, ya hemos estado siempre aplicando toda la normativa que nos han estado exigiendo, tanto sanitaria como de limpieza y distanciamiento. Ahora, además, añadimos un plus, todos nuestros clientes están vacunados", ha detallado.

Aceptación a pie de calle

Un paseo por algunos establecimientos ubicados en la zona centro de Córdoba permite comprobar que el pasaporte covid para la hostelería es una iniciativa, en líneas generales, aceptada por clientes y restauradores, quienes señalan que ayudará a dar más seguridad en esta actividad frente a la pandemia de coronavirus.

De este modo, Myriam Machuca y un grupo de amigas procedentes de Moral de Calatrava (Ciudad Real) se encuentran en Córdoba celebrando la despedida de soltera de una de ellas, Sonia Rojo, y han acudido este sábado a un local ubicado en la calle de la Plata preparadas con el pasaporte covid, aunque no se lo han reclamado porque la medida entrará en vigor el próximo lunes.

Este grupo se ha mostrado "por supuestísimo de acuerdo" con la exigencia del certificado de vacunación en los locales de hostelería y ha apuntado que incluso podría ayudar a que un mayor número de personas se decida a vacunarse. "Me sentiría mucho más segura, porque no es lo mismo estar vacunado que no estarlo", ha subrayado Myriam.

Del mismo modo, sentado en un velador en la plaza de las Tendillas, Carlos Montilla ha hecho hincapié en que esta iniciativa "es necesaria, desgraciadamente", y ha admitido que todavía no dispone de su certificado, pero sí se ha vacunado. "Algo hará para reducir los contagios y lo poquito que logre, bienvenido será", ha destacado.

En Gran Bar, María del Carmen Bolancel, encargada personal, ha admitido que todavía desconoce en qué consiste la medida, aunque "veo bien que la gente que entra en el local esté vacunada", ha valorado. Esta profesional ha comentado, sin embargo, que "creo que el Gobierno lo que tendría que hacer es reducir aforos, no pedir el pasaporte, pero si piensan que es lo mejor, lo habrán valorado con personas que saben más que yo", ha admitido.

De su parte, Rafael López, gerente de Casa el Pisto, ha afirmado que "veo bien todas las medidas que se tomen para seguridad de nuestros clientes y de nuestra plantilla". De este modo, ha manifestado su esperanza de que la exigencia del pasaporte covid "nos dé más tranquilidad", ya que con el aumento de los contagios de covid se han anulado reservas, principalmente, de grupos grandes. "Hay incertidumbre y el público tiene miedo", ha lamentado.