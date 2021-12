El diputado nacional del PSOE de Córdoba, Antonio Hurtado, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Ambrosio, y la concejal Alicia Moya, han mantenido este viernes un encuentro en la sede provincial del PSOE para analizar el "nulo interés de la Junta de Andalucía en los conocidos fondos de inclusión social”. "El equipo de Moreno Bonilla no presentó ningún proyecto en la primera convocatoria que hizo el Gobierno de España y, por lo tanto, Andalucía, y con ella Córdoba, se han quedado fuera de un reparto que ya está llegando a otras comunidades autónomas", aseguran los socialistas en una nota de prensa.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia es un canal para que los fondos europeos Next Generation lleguen a cada una de los territorios, ya sea a través de las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos o las entidades. Este dinero permite reparar los daños causados por la pandemia.

“Son proyectos dirigidos a las personas que sufren un mayor riesgo de vulnerabilidad y en esto la ciudad de Córdoba juega, desgraciadamente, un papel muy importante. Sólo hay que recordar que aquí están cinco de los barrios más desfavorecidos de España”, ha asegurado Isabel Ambrosio.

Los representantes socialistas han recordado las recientes declaraciones del diputado del Partido Popular, Andrés Lorite, en las que se quejaba de la falta de atención del Gobierno Central a Andalucía y a Córdoba porque no habían llegado estos fondos.

“No puede llegar aquello que no se pide. La Junta de Andalucía no ha presentado ni un sólo proyecto porque no lo tenía preparado, porque ya ha demostrado en estos tres años su falta de sensibilidad con las personas que peor lo están pasando. Era imposible, por lo tanto, que optara a la primera convocatoria de estos fondos”, explicaba la portavoz.

Ha sido el Gobierno de España el que ha "conseguido recursos europeos para la lucha contra la pobreza y a favor de la inserción, 297 millones de euros a gastar en 3 años, hasta el 2023", añade Antonio Hurtado. “Andalucía no ha quedado discriminada, como dice el Partido Popular. Va con retraso, pero se beneficiará de estos fondos en el segundo Real Decreto. La culpa es de quien gobierna la región, porque si fuese avanzadilla en política de inserción habría sido una comunidad que habría entrado desde el primer momento”, afirmaba Hurtado.

“El hecho de que Andalucía se haya quedado fuera de estos fondos solamente se le puede imputar a quien gobierna, que está demostrando que las políticas de integración e inserción social y laboral no son su prioridad. Pedimos que se pongan las pilas, porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido los recursos y ha empezado a distribuirlos entre algunas comunidades, las más adelantadas, y, a continuación, las más atrasadas”, explicaba Hurtado.

“No puede llegar aquello que no se pide. La Junta de Andalucía no ha presentado ni un solo proyecto"

“En el afán continuo del señor Lorite y del PP de buscar cualquier excusa, aunque sea una mentira, para confrontar con el gobierno de Pedro Sánchez, han vuelto a perder una gran ocasión, porque se han centrado en la crítica en vez de ponerse a trabajar e insistirle a sus compañeros de gobierno en Junta y Ayuntamiento para que opten a esos fondos, porque hay posibilidades”, denunciaba por su parte Ambrosio.

Existe una segunda convocatoria

Los socialistas insisten en que hay dinero para poder gastar en estos proyectos y recuerdan que "hay una segunda convocatoria que deberían conocer. Pero para ello el equipo de Moreno Bonilla tiene que empezar a trabajar ya. Sólo así evitarán que les pase lo mismo que en la primera convocatoria".

“Hecho en falta coordinación dentro del Partido Popular. Parece mentira que Andrés Lorite no conozca que hace apenas un mes, en pleno aprobamos por unanimidad una moción en la que instábamos a la Junta a iniciar los trabajos para poder optar a la segunda de fondos europeos de inclusión social”, explicaba Ambrosio.

Más allá de “las ganas de criticar y de su política basada en la mentira y el artificio”, le pide a Lorite que le dedique más tiempo a conocer lo que pasa en su ciudad y en la provincia por la que es diputado.

Desde el PSOE piden a los dirigentes del PP que "se informen antes de hablar", que sepan "qué iniciativas se aprueban en los plenos de sus ayuntamientos" y que no olviden que "ha sido la Junta de Andalucía la que no ha hecho el trabajo necesario para entrar en la primera convocatoria".

“Deberían exigírselo con la misma contundencia a Moreno Bonilla y deberían saber, por otro lado, que el PSOE está a su entera disposición para ayudar en la segunda convocatoria. Córdoba no puede volver a quedarse fuera”, finalizan los socialistas.