El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha estudiado a fondo la recién aprobada Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como ley Lista, y calcula que su aplicación en Córdoba podrá dar cobertura a la mitad de parcelaciones que hay repartidas por la ciudad. La labor, eso sí, no será sencilla, ni tampoco rápida. Así lo ha explicado a este periódico el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, que entiende que a corto plazo, con la ley en la mano, se podrán ver beneficiadas entre 15 y 20 grupos de parcelaciones. El resto, advierte, tendrá que ir "poco a poco".

El Movimiento Ciudadano ha celebrado recientemente su comisión periferia, en la que se venía a dar cuenta de la nueva normativa urbanística andaluza y su afección a Córdoba, en especial, a las parcelaciones, y más en particular, a los objetivos de que éstas obtengan los servicios básicos.

Lo que ratifica la Lista, ha detallado De Gracia, es que no va a poder darse cobertura a todas las demandas de estas viviendas, algo que ya se suponía. Sin embargo, en este organismo sí son "optimistas" con un pequeño grupo inicial que podría empezar a disfrutar de las ventajas de la nueva ley a corto plazo. Entre esas parcelaciones que podrían ver sus circunstancias mejoradas considerablemente en un plazo no muy largo de tiempo se encuentran urbanizaciones como El Alamillo, Torreblanca o El Sol. Aún así, ha avisado el presidente de la CMC, "no será inmediato", y serán los propios los vecinos los que tengan que presentar documentación (muchos ya la tienen bastante avanzada).

En este punto, ha recordado De Gracia, el papel del Ayuntamiento de Córdoba será esencial, como también lo será la futura oficina del territorio, cuya creación se espera para los primeros meses del año que viene.

Más allá de esas primeras mejoras, la ley Lista también supondrá, en un futuro, alargar la mejora de condiciones a alrededor del 50% de las parcelaciones de la ciudad. Pero la normativa no será la única clave para llevar esos servicios básicos al máximo de viviendas posibles. En el trabajo entre administraciones, ha apuntado De Gracia, estará la clave, pero también en la voluntad de los propios residentes de estas zonas.

El Consejo del Movimiento Ciudadano quiere iniciar a partir de enero del año que viene una ronda por todas estas parcelas, reunirse con técnicos especializados y abogados para conseguir que el encaje en la ley sea posible para el mayor número de viviendas de la periferia. Hay algunas que lo tendrán más complicado, como las que se sitúan en el entorno del yacimiento arqueológico de Medina Azahara, las que están más cerca del río o las que se ubican en zona de sierra.

Durante el análisis de la ley Lista que se hizo en esa comisión de la periferia, según ha especificado De Gracia, también se puso sobre la mesa algún que otro aspecto que, finalmente, no ha quedado recogido en el texto. Por ejemplo, el Movimiento Ciudadano proponía limitar la duración temporal de las entidades de conservación, algo que no se ha conseguido.

Aun así, la nueva norma consigue dar un paso con respecto a la antigua Loua y, al menos en parte, recoge la idiosincrasia de un territorio como el de Córdoba y sus parcelaciones. Eso sí, cifrar el número exacto de parcelas que se beneficiarán ahora o después de la Lista es una tarea imposible, tal y como se ha insistido en más de una ocasión desde el Movimiento Ciudadano.