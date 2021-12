El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera de Córdoba (Atransmerco), Tomás Aranda, ha llamado este viernes a los profesionales del sector a secundar la huelga convocada para los días 20, 21 y 22 de diciembre para reivindicar "que trabajemos con dignidad".

En esta línea, Aranda ha advertido de que si los camioneros no paran la semana que viene, "no vamos a conseguir nada de lo que pretendemos", y ha augurado que la huelga "tendrá una trascendencia histórica, porque hace mucho tiempo que el transporte no ha convocado huelgas". Además, ha avanzado que si no logran una respuesta por parte del Gobierno de España, "la huelga puede ser indefinida".

Consultado por el seguimiento que se espera en la provincia de Córdoba, el presidente de Atransmerco ha señalado que "todas las asociaciones estamos de acuerdo con la huelga. Este es el paro patronal con el que más unión está habiendo en el sector. Todo el mundo está muy harto de las condiciones que tiene ahora mismo", ha asegurado, por lo que espera que sea "mayoritario".

En cuanto a los efectos que este paro puede tener en las tiendas, ha admitido que "los grandes almacenes llevan muchos días abasteciéndose", pero no se descarta que algunos establecimientos puedan tener problemas de abastecimiento porque el paro durará tres días.

"Nos sentimos impotentes ante la subida de costes y que no se puedan repercutir", ha explicado el presidente de Atransmerco en referencia a sus condiciones de trabajo y a la evolución de los precios del combustible. De este modo, ha añadido que "siempre" se encuentran en desventaja respecto a los grandes cargadores, que "hacen lo que quieren con los autónomos".

Por esto, el sector reclama "que el Gobierno medie y que no nos pisoteen, que trabajemos con dignidad. No puede ser que los chóferes tengan que cargar y descargar. Queremos que todo se regule y obtener beneficios para poder pagar más a los chóferes y que haya más chóferes, que es otro problema, la falta de conductores", ha recordado.

Tomás Aranda ha apuntado que la convocatoria de huelga se mantiene "porque el Gobierno no contesta. Hicieron una propuesta, pero no concretaba nada. Estas promesas ya las hemos vivido anteriormente y no nos fiamos, tiene que ser algo firmado y oficial", ha explicado.