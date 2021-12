La provincia de Córdoba ha alcanzado en julio del 2021 la cifra de población total más baja en los últimos 16 años, con 779.009 habitantes, algo que no sucedía desde el 2005, cuando los habitantes de la provincia sumaban 778.282 personas. En todos estos años siempre ha estado la población por encima de esa cifra, hasta este 2021, en el que además se han perdido 4.023 habitantes en un año, con respecto a julio del 2020, lo que supone una caída del 0,51%. Así se desprende de los datos ofrecidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística, según la última actualización del padrón continuo, con datos provisionales de julio del 2021.

La pérdida poblacional es continua en la provincia desde el año 2011, ejercicio en el que se registró el mayor pico de habitantes en Córdoba, con un total de 802.112 en el mes de julio. En realidad, del 2010 al 2013, la población cordobesa superó los 800.000 habitantes y a partir de ahí ha ido perdiendo población. Cabe destacar también, según los datos del INE, que en los primeros meses del año, de enero a julio, también ha habido una pérdida de población de 2.177 personas. En enero de este año 2021 se contabilizaba una población de 781.186 personas. Ahora mismo hay 23.000 habitantes menos en Córdoba. Es decir, en una década la provincia ha ido redudiendo su número de habitantes a un ritmo medio aproximado de 2.300 vecinos al año. En cuanto a franjas de edad, un dato igualmente reseñable es que baja la población infantil mientras que aumenta la de mayor edad. Así, la población de hasta 15 años suma a julio del 2021 un total de 108.304 niños y adolescentes, cifra que en julio del 2020 era de 112.116 personas, por lo que la caída en esta franja de edad se sitúa en 3.812 niños y adolescentes menos. Por el contrario, la población de más de 90 años ha subido. En estos momentos 9.771 cordobeses tienen más de 90 años, 329 más que el año anterior. Según el INE, la edad media en Córdoba a inicios de año era de 43,9 años, mientras que la de Jaén era de 44. Se trata de un indicador que, obviamente, no ha parado de crecer acorde al aumento de la calidad de vida. Por su parte, la población de nacionalidad española se redujo en 29.643 personas en el conjunto del país. Esta evolución fue resultado de un saldo vegetativo negativo (de 88.475 personas), unido a un saldo migratorio también negativo (de 8.742), que no fueron compensados con las adquisiciones de nacionalidad española, según informa el INE en una nota de prensa.