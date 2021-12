La trayectoria de una empresa con sede en Córdoba que nació desde abajo y que se ha posicionado entre las más destacadas a nivel nacional se ha resumido en el libro Grupo PACC, treinta años de historia, editado por el mismo y presentado este jueves en el Palacio de Congresos. Ricardo Solanas ha sido el encargado de escribir un relato que permitirá descubrir los entresijos, su constitución o detallar las dificultades padecidas por la empresa en su progreso. "Argumentos más que suficientes para una novela de ficción, culminaba en un final feliz por los logros alcanzados, con la peculiaridad de que todos los hechos referidos han sucedido tal y como se describen y que todos los personajes que aparecen en la historia son reales", como describe el grupo.

Al evento han acudido, además del consejo de administración y colaboradores del grupos, el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo; el presidente de CECO, Antonio Díaz, y el rector de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez, entre otros.

La escalada del grupo

Grupo PACC comienza su andadura en el ámbito de los seguros en el año 1991, con un "viaje" marcado por "la perseverancia y la pasión" por lo que hacen, indica la empresa. En 1996, cuando en el mercado asegurador no existía un modelo que ofreciera la posibilidad de emprender un negocio propio en la mediación de seguros "bajo el paraguas de una empresa con una imagen de marca consolidada, Grupo PACC tuvo la visión y la iniciativa de poner en marcha su proyecto de franquicias", un hecho revolucionario en su momento y que les ayudó a impulsar su crecimiento.

No fue hasta el año 2004 cuando dieron el salto al mundo digital y on line. "Tras varios años utilizando un sistema ERP estándar, se apuesta por la creación de un software propio con funcionamiento en la nube, algo que hasta ese momento no existía en el sector de la mediación de seguros", cuenta la compañía de un momento que supuso un antes y un después en su andadura y que suponía el principio de una nueva etapa.

Otro hito destacado en el libro y que reconoce el trabajo realizado hasta entonces es el distintivo del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 que obtiene en 2007, "lo que certifica la búsqueda de la calidad y excelencia en los servicios prestados a sus clientes", según detallan. Además, en el año 2009, en su búsqueda de la excelencia, decidieron especializarse para "satisfacer, en un mercado donde los clientes cada día buscan la profesionalidad del servicio", matizaron. Y para seguir creciendo, en el año 2011 surge la iniciativa de Pactrebol, que permite aglutinar los proyectos empresariales de la mediación con marca propia.

Una trayectoria que sigue en el alza, ya que en dos años más tarde la empresa entra a formar parte del top cinco nacional de corredurías. En 2016, cambian la estructura tecnológica para seguir innovando, y en 2018 cambia, además, su organigrama, incorporando los puestos de consejero delegado y director general. A día de hoy el grupo cuenta con 110 trabajadores, 19 sucursales, 34 franquiciados y 33 delegaciones. Además de 42 asociados de Pactrebol. Según han afirmado, para el próximo año esperan mantener el crecimiento del 8% de este año.