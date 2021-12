La Junta de Personal Docente no Universitario, reunida por primera vez de forma presencial desde que comenzó la pandemia y por primera vez este curso, ha vuelto a mostrar su preocupación por la pérdida constante de aulas en la provincia, que en el curso actual se ha reflejado en 30 unidades menos en Infantil y Primaria, tendencia que ha llevado al cierre de 134 aulas de estos niveles educativos en los últimos tres años. El presidente de la junta de personal docente, Antonio Rafael López, explicó a este periódico tras la reunión que «si la excusa es la bajada de la natalidad no puede afectar solo a la enseñanza pública» y que ello no puede repercutir tampoco en el aumento de las ratios, con aulas que a primeros de curso superen los 25 alumnos en Primaria, por encima de lo que permite la ley. La junta de personal, docente en la que se integran seis sindicatos de enseñanza y que representa a más de 10.000 profesores de la provincia, aprobó en su reunión un total de 8 resoluciones.

Entre ellas, una referente a las infraestructuras de los centros, tanto por la demandada climatización, que aunque se está haciendo, en muchos casos no se puede llevar a cabo por instalaciones eléctricas obsoletas, como por otras cuestiones concretas como el espacio destinado a los equipos de orientación educativa situados en el colegio Averroes, que presenta «humedades, grietas, desprendimientos y mala iluminación», según Antonio Rafael López. De otra parte, los docentes piden que se retiren las instrucciones sobre el lenguaje inclusivo en los libros de texto porque «banaliza» un tema de gran importancia. Los representantes del profesorado mostraron también su apoyo a los porteros de los colegios y reclamaron que no se privatice el servicio por parte del Ayuntamiento. «Su labor es mucho más importante que abrir y cerrar la puerta», aseguró el presidente de la junta de personal. Otras de sus reivindicaciones pasan por denunciar la excesiva carga burocrática que encuentran y que ponen trabas a su labor docente, así como un llamamiento a la salud psicosocial del profesorado.