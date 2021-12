La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha apuntado que "tras una serie de incidentes en las últimas jornadas en la capital cordobesa" existe "la necesidad de trabajar desde las distintas administraciones para que los cordobeses estén seguros en sus calles, en sus comercios y no tengan miedo".

Badanelli ha insistido en que "desde Vox Córdoba llevamos meses reivindicando más seguridad para nuestros barrios. Hoy hemos venido al distrito de Levante donde un comercio relacionado con el ciclismo ha sufrido esta semana un robo que le supone una pérdida de millones de euros. Pero sobre todo en plena campaña de Navidad le han destrozado la persiana, la puerta y le han dejado sin una buena cantidad de stock con lo que esto supone para un comercio en estas fechas".

Además, según la portavoz del grupo municipal de Vox, "todo en una semana en la que ha habido incendios de vehículos e incluso en uno de los asentamientos chabolistas de la capital. Es una realidad, la inseguridad en Córdoba, que no podemos dejar de lado, porque influye en el día a día de los cordobeses y en la libertad para vivir su ciudad".

Por último, Badanelli ha explicado que "es necesario y no vamos a dejar de pedir que se incrementen los efectivos, para esto es imprescindible la voluntad política y la coordinación entre las administraciones. También es necesario que se haga una labor de prevención de esta delincuencia, para que nuestros comerciantes y nuestros vecinos no sigan sufriendo este incremento de delitos en sus calles, en sus barrios. Es la única forma para que dejen de vivir con el miedo y no vean afectados sus negocios y su modus vivendi. Desde Vox no vamos a dejar de denunciar este aumento de delincuencia en nuestras calles, no pueden quitarle la libertad a nuestros vecinos poniéndose de lado ante la inseguridad que sufren".