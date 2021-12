El responsable de Pediatría del hospital Reina Sofía, José Manuel Rumbao, ante las dudas que acechan a algunas familias sobre la necesidad de vacunar a sus hijos frente al covid, al existir desde este miércoles la posibilidad de que se puedan inmunizar ya los que tienen de 9 a 11 años, lo tiene claro. «Son muchas más las ventajas de vacunarse que los posibles y mínimos riesgos que puede conllevar este acto», sostiene. En esta misma línea se han expresado las principales sociedades pediátricas de España y del mundo, destaca este experto, que añade que el principal mensaje que debe llegar a las familias es que «es una vacuna segura y eficaz y la mejor herramienta que tenemos para proteger a los niños, así como para incrementar la inmunidad de la población en general y reducir los contagios».

A los niños de 5 a 11 años, que son para los que se ha aprobado la vacunación, en orden decreciente de edad, se les inocula un tercio de la dosis de Pfizer, indicada para los adultos, «porque en los ensayos clínicos que se han llevado a cabo se ha demostrado que es la cantidad que se necesita para su inmunización. Además, al ajustarse la dosis se reducen los posibles efectos adversos. Se han hecho los preceptivos ensayos clínicos y se ha comprobado que era la dosis adecuada», explica José Rumbao.

Según este pediatra, las reacciones que pueden sufrir los niños de 5 a 11 años tras vacunarse del covid son poco frecuentes y similares a las que pueden darse cuando se recibe cualquier otra vacuna de la infancia, como dolor en la zona del pinchazo, malestar, cansancio o fiebre de no más de 1 o 2 días de duración. Estos síntomas suelen ser más leves que en adultos, y no todas las personas vacunadas los padecen. En caso de que surjan estos efectos se les puede administrar a los niños paracetamol tras la vacunación, pero no es necesario que lo tomen antes de forma preventiva, precisa.

Claves de la vacunación covid infantil