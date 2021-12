La polémica suscitada en Madrid a raíz de la copa navideña que ha terminado suspendiendo la presidenta Isabel Díaz Ayuso, después de sus dimes y diretes con Génova, no se dará en Córdoba porque, de momento, instituciones y formaciones políticas han suspendido sus planes para los próximos días de manera unánime. El hecho de que ayer la tasa covid subiera más de 50 puntos en un día, al registrarse 506 nuevos contagios en la provincia, ha sido la puntilla de las copas navideñas, que estaban rodeadas de dudas.

Los únicos que siguen adelante con su planificación orgánica (que no lúdica porque en ese sentido no tienen previsto nada) son los socialistas, que celebrarán su congreso provincial el próximo sábado en el municipio de Baena. Fuentes del PSOE han explicado a CÓRDOBA que se tomarán todas las medidas y «recomendaciones» sanitarias posibles, porque por ahora no hay limitación más allá del control de aforos y del uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados.

Se espera que asistan al cónclave socialista unas 270 personas, por lo que la organización extremará las precauciones y dispensará gel hidroalcohólico y mascarillas a todos los asistentes. También han adquirido medidores de ozono para conocer la calidad del aire en los salones donde se elegirá a la nueva ejecutiva socialista.

La Diputación de Córdoba, por su parte, tenía prevista una comida de Navidad con todos sus trabajadores, pero los responsables de la institución provincial han decidido suspender el encuentro por el aumento de casos de los últimos días en Córdoba. Por su parte, aunque el Ayuntamiento de Córdoba no celebra oficialmente una comida de trabajadores, sí había prevista una quedada organizada por el departamento de Protocolo que pagan los propios empleados. El repunte también ha llevado a suspender esta cita, que estaba prevista en el Parador de La Arruzafa. Por su parte, los trabajadores de la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba (Junta de Andalucía) tampoco podrán brindar con sus compañeros por Navidad en su tradicional cita, que también ha tenido que ser cancelada.

Diputación, Ayuntamiento y Junta de Andalucía suspenden sus actos navideños

Los partidos políticos han decidido replegar velas, empezando por el Partido Popular que recibió el viernes pasado la recomendación de no hacer celebraciones grandes, por lo que no tiene previsto hacer nada. El PSOE, de momento, tampoco. Izquierda Unida, que reúne a sus militantes todas las navidades en su sede, prefiere dejarlo para más adelante y solo estudia celebrar o no un pequeño desayuno con los medios de comunicación. Eso mismo, un encuentro periodístico, es lo que prepara Vox. Esta formación tampoco reunirá ni a sus trabajadores ni a sus simpatizantes estas fechas para evitar problemas.