La primera teniente de alcalde y concejala de Cs en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, se ha dirigido a IU para recordarle que "han vuelto a la oposición, perdiendo más de 2.000 votos por el camino e intentando hacer caer este gobierno con falsedades y haciendo vieja política a golpe de titulares. Deberían de plantearse, más de dos años después, por qué los cordobeses les mandaron a la oposición". Albás ha respondido así a una campaña iniciada por IU para denunciar la "sombra de corrupción” que planea sobre el equipo del alcalde.

La primera teniente de alcalde ha destacado el papel del actual gobierno municipal "en la recuperación y la transformación económica que está viviendo esta ciudad en estos últimos meses. Es ya palpable el cambio de modelo de gestión en Córdoba. De la parálisis del anterior gobierno, a la transparencia y la buena gestión de hoy".

Además, la concejala de Cs ha apuntado hacia el paso de IU por anteriores mandatos, hablando de "casos sonados" como "la pésima gestión del Festival de las Callejas y supuestos logros como el cambio de nombre de algunas calles de nuestra ciudad. Un legado que deja en evidencia su labor en la gestión pública y que los cordobeses no olvidan".

"¿Qué hubiera pasado si el PSOE e IU hubieran gobernado esta ciudad durante el último año y medio? Nos hubiéramos echado a temblar", ha espetado Albás, que ha manifestado que "este equipo de gobierno ha hecho frente a una pandemia y una situación de extrema necesidad para la que no había manual de instrucciones, con un equipo de gobierno entregado y volcado en no dejar a nadie atrás. No nos vamos a desviar ni un milímetro en el rumbo marcado para esta ciudad, le pese a quien le pese".

Albás ha recordado a IU, además, que "no hay actualmente ningún miembro del equipo de gobierno que esté investigado, pese al intento constante de la oposición de querer sembrar dudas sobre la gestión municipal". "Este equipo de gobierno ha aportado, desde un primer momento, transparencia y máxima colaboración ante la más mínima cuestión que se ha puesto sobre la mesa", ha dicho Albás, que ha puesto como ejemplo "el voto afirmativo a una comisión de investigación, demostrando la máxima transparencia y colaboración de este gobierno municipal, mientras que IU bloqueó en su momento la dirigida a su gobierno municipal. Una comisión que ha demostrado no servir para nada más que para intentar hacer daño a este gobierno municipal".

La primera teniente de alcalde considera que "este equipo de gobierno va a seguir centrado en dejar una Córdoba mejor cuando finalice este mandato, con el objetivo de revalidar un gobierno del cambio formado por dos partidos distintos, PP y Cs, que está unido, que funciona y que está sacando a Córdoba del pesimismo al que le sumió el anterior equipo de gobierno. Vamos a poner a Córdoba donde realmente tiene que estar, que es liderando la reactivación y la transformación económica de Andalucía y aportando esperanza, certidumbre e ilusión a los cordobeses".