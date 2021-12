Luces de Navidad, villancicos y sobre todo caras de alegría asomadas a las ventanillas de los coches era lo que se podría contemplar anoche en Diputación minutos previos a la salida del Paseo de la ilusión, que ha vuelto a Córdoba después de dos años para devolver el espíritu navideño a los mayores. Los usuarios de 13 residencias de la ciudad, del servicio municipal de ayuda a domicilio y de la Asociación de Alzheimer San Rafael esperaban ansiosos la partida de los taxis. "Desde que se levantaron llevan pensando en este momento. Llevan todo el día preguntando: ¿Cuándo nos vamos?", apuntó una cuidadora de la Residencia Vitalia de Alcolea que acompañaba a Rafaela en su esperado paseo.

Desde hace 17 años Pide Taxi colabora de manera desinteresada para acercar las fiestas a los más vulnerables

Todos ellos iban abrigados y bien preparados para la gran cita, los más atrevidos, llevaban gorros de Papá Noel y todo tipo de adornos navideños. "Estaba deseando que llegara el día y lo estoy disfrutando, más que nada por ver la buena voluntad que tienen los taxistas", subrayó José Raya, un anciano de la Residencia Princesa, un centro que lleva días preparando el evento y que, incluso, ha elaborado carteles para ponerlos en el taxi con el mensaje "os estábamos esperando, dos años sin vosotros". Azahara Vázquez, una de las cuidadoras de la Residencia Princesa agradeció a todas las personas involucradas en el Paseo de la ilusión por que, año tras año, dar a la los mayores la oportunidad de "recorrer nuestra Córdoba y recordar con sus luces a sus seres queridos, momentos de su niñez, volver a vivir el pasado. Miraremos al cielo y mandaremos una sonrisa a aquellos que ya no están".

Pero no solo los residentes y cuidadores vivieron con ilusión el día de ayer, los taxistas adornaron cada coche, prepararon villancicos para ambientar el viaje y disfrutaron tanto como sus viajeros. "Es un gran acto para las personas mayores de Córdoba y no solo disfrutan ellos sino que nosotros también lo hacemos de verlos a ellos disfrutar", añadió un taxista que lleva cuatro años participando en la iniciativa y que espera poder seguir haciéndolo. "Lo hacemos con mucha ilusión porque esto para ellos es un regalo de Navidad", dijo, Miguel Luque, otro taxista que no pudo hacer el recorrido porque fue su mujer y compañera de profesión la encargada de hacerlo pero que no quiso perderse la emocionante salida.

Un total de 84 taxis convencionales y adaptados recorrieron algunas de las principales zonas como plaza de Colón, Ronda de los Tejares, avenida República Argentina, Paseo de la Victoria, calle Concepción, Bulevar del Gran Capitán, calle Gondomar y plaza de Las Tendillas, y finalizaron el trayecto en la calle Claudio Marcelo. El paseo duró aproximadamente una hora, contando con el espectáculo de los coros navideños que pudieron contemplar los mayores mientras pasaban por la iglesia de San Nicolás y la Plaza de Las Tendillas. Todo esto fue posible gracias a Pide Taxi, que organiza cada año el evento, aportando sus recursos de manera desinteresada y también al Ayuntamiento de Córdoba que colaboró controlando el tráfico por zonas muy concurridas a través de la Policía Local, que estuvo a pie de calle durante todo el recorrido. La Diputación también aportó su granito de arena cediendo su aparcamiento para que los taxis se concentraran a la salida.