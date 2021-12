La Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, junto a la empresa pública de autobuses Aucorsa, ha colaborado en el diseño de varios recorridos para que los mayores de nuestra ciudad puedan disfrutar de la iluminación estas navidades.

Los autobuses disponen de un aforo de 50 personas y van acompañados de villancicos durante todo el trayecto. El primer itinerario se ha realizado este lunes 13 de diciembre con 41 pasajeros, cuya salida se ha efectuado desde los centros de participación activa de la barriada de Los Ángeles y Alcolea, hasta llegar al centro de la ciudad, donde han podido disfrutar del espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde.

En el caso de una de las pasajeras, Paqui, que junto a su esposo Victoriano ha decidido participar en esta actividad, declara que, tras haber pasado una etapa complicada de su vida, “estas actividades dan a las personas mayores mucho ánimo y alegría. Tenemos que disfrutar de todos los momentos”. Por su parte, Victoriano, afirma que es la primera vez que ve las luces en la ciudad de Córdoba. “Son muy necesarias estas iniciativas, nos dan vida a los mayores”, confiesa Victoriano.

Al igual que él, en el caso de muchos mayores cordobeses, también es la primera vez que puede disfrutar de la iluminación navideña cordobesa. María reconoce que “los mayores tienen la misma ilusión que los niños porque estas cosas no las hemos tenido antes” y subraya la importancia de realizar estas excursiones, ya que “algunas personas si no fuera por esto no podríamos haber venido. Venimos todos acompañados y pasamos un rato agradable”. Rosa, otra de las pasajeras que se ha unido al grupo, considera que esta experiencia es muy bonita. “La ilusión nunca se pierde, no es sólo cosa de niños”, declara Rosa.

Araceli ha acudido junto a su prima Francisca a esta actividad. Ambas reconocen estar muy felices. “Después de tanto tiempo encerradas, nos gusta salir a ver esto y poder pasarlo bien esta Navidad”, declara Araceli.

Gracias al Ayuntamiento de Córdoba y Aucorsa, los mayores podrán seguir viviendo la ilusión de la Navidad con estos recorridos hasta el próximo 22 de diciembre.