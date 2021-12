Daniel Ruiz Díaz, especialista en Pediatría y Nefrología Pediátrica del hospital Quirón Salud Córdoba, detalla los principales aspectos que hay que tener en cuenta con motivo del inicio de la vacunación frente al covid entre los menores de 5 a 11 años.

¿Qué beneficios puede aportarles a los niños de 5 a 11 años vacunarse frente al covid y qué consecuencias puede tener dicha inmunidad en la sociedad general?

Los beneficios de la vacunación es que ayuda a disminuir el riesgo de contagio, a que la enfermedad, en caso de contagio, curse de forma leve pues, aunque el covid en los niños suele ser menos grave, hay quienes sufren fiebre y otros síntomas complicados como los de cualquier otro virus respiratorio. La vacunación de los niños ayudará a que tengan que guardar menos cuarentenas o confinamientos cuando sean contactos estrechos de positivos y ellos sean negativos, y así no tendrán que perder colegio. Por su parte, con respecto a cómo beneficia la inmunización infantil a la sociedad en general, pues contribuirá a que baje la incidencia porque esos menores dejarán de contagiar. Puede haber entre un 5% y un 10% que se infecten, pese a estar vacunados, pero mientras más inmunidad de rebaño haya menos positivos habrá. Los beneficios de la vacunación siempre superan a las complicaciones.

¿Le exponen muchas dudas en la consulta los padres sobre la vacuna del covid?

Las familias de los niños siempre preguntan cuando hay una vacuna nueva. Cuando se introdujo de pago hace unos años la vacuna Betxero, frente a la meningitis B, al principio algunos padres no querían ponérsela a sus hijos. La vacuna pediátrica frente al covid es segura. Ha sido evaluada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), por la agencia homóloga americana y existe experiencia de millones de dosis puestas a niños en todo el mundo.

¿Qué características va a tener la vacuna covid para niños que se va a administrar en España, y por tanto, en Córdoba?

Se trata de la vacuna pediátrica del laboratorio Pfizer. A los niños de 5 a 11 años se le va a administrar un tercio de la dosis que habitualmente se inocula a cualquier persona mayor de 12 años. Al recibir el niño una dosis inferior, los posibles efectos secundarios asociados a la vacuna se reducen.

¿Protegerá la vacuna a los niños frente a las nuevas variantes?

La vacuna pediátrica contiene el mismo principio activo que la de los adultos. La variante ómicron tiene muchas mutaciones. Está por ver lo que digan los expertos y organismos sanitarios oficiales a este respecto.

¿Cómo es la forma de aplicación de la vacuna?

La forma de administración de la vacuna covid para niños presenta un intervalo de 8 semanas entre la primera dosis y la segunda. Interesa espaciar las dosis para que se generen anticuerpos. Es importante respetar los intervalos mínimos y no poner la segunda dosis antes de tiempo porque disminuye la efectividad. Sin embargo, no pasa nada si la segunda dosis de la vacuna se inocula un poco después, porque a lo mejor el día que toca la vacuna el niño esté resfriado o tenga fiebre.

¿Cómo se debe intercalar la administración de las dosis frente al covid con vacunas frente a otras patologías que están recogidas en el calendario de vacunación de Andalucía?

La administración de la vacuna covid se va a hacer desde la semana próxima a niños de 5 a 11 años, por lo que solo a los 6 años tienen dosis previstas frente a otras patologías en el calendario vacunal. Se puede poner la vacuna para cada tema en días distintos si así los padres se quedan más tranquilos, porque tampoco hay muchos ensayos clínicos de coadministración. Ya se ha visto que en los adultos no pasa nada porque reciban hasta tres vacunas de una vez (covid, gripe y neumococo). Priorizaría que reciban la del covid y que luego se pongan las vacunas de recuerdo previstas a los 6 años.

¿Se seguirá bajando la edad de vacunación frente al covid por debajo de los 5 años?

Existen ensayos clínicos de vacunas para niños por encima de los 3 meses y por debajo de los 5 años, pero son estudios que van más lentos porque es difícil reclutar a voluntarios.

¿Ayudará la vacunación a seguir normalizando entre los pequeños la existencia de la pandemia?

Este año se ha vuelto a la medio normalidad, aunque las mascarillas deberían seguir usándose, porque, junto a la vacunación, ayudan a evitar contagios y cuarentenas. Se puede hacer vida normal, pero con cabeza. La mayoría de los positivos que se están produciendo ahora provienen del ámbito escolar o familiar.

¿Deben tomar los niños paracetamol antes de recibir la vacuna frente al covid para prevenir posibles efectos secundarios?

No es necesario dar paracetamol antes de la vacuna, porque la vacuna puede ocasionar síntomas aproximadamente a las 3, 4 o 5 horas de la administración, pero pasado ese tiempo el paracetamol se ha metabolizado y tampoco va a prevenir los síntomas. Se puede administrar, si acaso, después si surgieran síntomas.

¿El repunte de casos de covid en niños que está habiendo se está notando en las consultas?

Sí, aunque se trata de casos no graves. Después de menos contagios de covid en meses previos, esta nueva ola de la pandemia se está notando en más positivos y más contactos. Por suerte, los positivos en niños no suelen dar problemas ni generar ingresos, pero provoca que falten a clase, aunque cuando sufren otros rinovirus de forma leve no tienen que dejar de ir al colegio. Esto está ocasionando problemas para conciliar la vida familiar y laboral. Los vacunados no tienen que hacer cuarentena, a no ser que se les diagnostique la variante ómicron. Con la variante inicial se contagiaba una persona en casa, pero desde que apareció la cepa delta cuando entra el covid en una casa es muy raro que nadie se libre, porque tiene mucha facilidad de contagio. El problema de las variantes, que han surgido en India o Sudáfrica, es que Europa sigue acaparando vacunas, potenciando terceras y cuartas dosis, y mientras no se vacunen las poblaciones superpobladas y con menos recursos no se podrá atajar bien la pandemia.

¿Cómo han respondido las familias las familias a la gratuidad de la vacuna Betxero?

Muy bien. De broma les digo a los padres beneficiarios que sus hijos han nacido con 300 euros bajo el brazo, porque es una vacuna cara, que por suerte, ahora ya se ha incluido en el calendario gratuito. Sin embargo, a pesar de que esta vacuna era de pago hasta hace poco, existe una cobertura bastante elevada de la Betxero.