Los empresarios así lo indican y una comparación de los precios lo confirma: a pesar de la impresión general de que estas navidades las familias harán un mayor esfuerzo económico para sentarse a la mesa, algunos productos se escapan a esa subida de precios bien porque los mantienen respecto al año pasado o bien porque ahora son inferiores. Otros, en cambio, sí son más caros, de acuerdo con lo observado en la comparativa realizada por CÓRDOBA para una selección muy limitada de artículos que podrían ser más demandados en estas fechas.

En este sentido, hay que recordar la dificultad de cotejar los precios de los productos a lo largo del tiempo, dado que diversos factores pueden hacer que no se venda exactamente el mismo artículo o en la misma cantidad pero, a grandes rasgos, se puede concluir que, de los 15 productos analizados, cuatro han incrementado sus precios y ocho los han bajado o mantenido, prácticamente, sin cambios en el último año. El relleno de ternera no se encuentra disponible aún en la superficie comercial visitada y lo mismo sucede con el cochinillo y el cordero lechal fresco, dado que, con motivo de las fiestas, se suelen comprar para consumirlos en poco tiempo y no para congelarlos. Entre las subidas destacadas figuran la del salmón, que se vende a 11,95 euros el kilo, un 21% más anual, y el gambón grande, que se encuentra a 10,50 euros, un 32% más.