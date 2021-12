Izquierda Unida y Podemos piden el cese o la dimisión de Manuel Torrejimeno, presidente del instituto municipal de deportes (Imdeco) y teniente de alcalde de Deportes, y que María Luisa Gómez Calero, exgerente del Imdeco y hoy concejala de Casco Histórico, declare públicamente por qué no se ratifica en sus afirmaciones contra el concejal de Ciudadanos o reconozca “que no lo hace porque está comprada”. Los portavoces de IU y Podemos, Pedro García y Cristina Pedrajas, han valorado positivamente la utilidad de la comisión de investigación sobre Manuel Torrejimeno, al considerar que ha evidenciado que “existió acoso laboral” hacia la entonces gerente, María Luisa Gómez Calero, para que ésta prevaricara y adjudicara a dedo varios contratos. Por contra, han valorado de forma negativa la actitud del equipo de gobierno al que acusan de querer “boicotear, obstaculizar y sabotear” la comisión de investigación. Dicha comisión, finalizada a expensas de que los grupos municipales presenten sus conclusiones, se activó para dilucidar los hechos descritos en un correo electrónico que Torrejimeno escribió a la entonces gerente del Imdeco y hoy concejala de Casco Histórico María Luisa Gómez Calero, y que provocó la salida de ésta del instituto municipal. La edil acusó entonces a Torrejimeno de quererla hacer prevaricar y adjudicar varios contratos a empresas determinadas.

Acoso laboral y prevaricación

Para IU, la comisión ha dejado claro que hubo “una situación de acoso laboral” de Torrejimeno hacia la gerente para saltarse los procedimientos reglados y poder adjudicar contratos, en “un claro gesto de prevaricación” condenable desde el punto de vista político, no penal, según ha matizado Pedro García. “El correo lo explicaba y no hacía falta ser Sherlock Holmes para saberlo”, ha asegurado García. Además, para IU otras cuestiones que han saltado a la luz en la comisión tocan a la gestión del dinero público, como el caso del World Padel Tour, que “denota falta de control, ética y moralidad” del equipo de gobierno.

Por último, otra conclusión para IU es que María Luisa Gómez Calero es “una tránsfuga de libro”, porque “no hay ningún miembro de Cs, ninguno, que haya dicho que tiene la más mínima relación con ella; todos reconocen que está en el PP, no hay ni la menor duda. Gómez Calero llegó a decir que no pertenecía a Cs porque era una mafia”, ha recordado García.

Por otro lado, los dos portavoces han sido muy críticos con la actitud del alcalde, José María Bellido, que no acudió a declarar, y de la propia edil Gómez Calero, que también se negó a acudir por segunda vez; así como del portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, que ha tratado —en opinión de la oposición— defender a los dos ediles y restar importancia a la comisión diciendo que era “una pérdida de tiempo”. “Será para él, al que le importa un carajo que salga la verdad en este Ayuntamiento”, ha sostenido Cristina Pedrajas. La portavoz de Podemos ha mostrado su indignación por esta actitud frente a una oposición que “pretendía que personas que delinquen o intentan delinquir no estén en cargos públicos, algo que ha ocurrido muchas veces en este mandato”. Para la formación morada lo que hizo Torrejimenmo tendría que ser suficiente “para ponerlo de patitas en la calle”, ya que les queda claro que ha habido prevaricación y que se paró porque la concejala lo sacó a la luz pública.

”Trato machista y vejatorio”

Asimismo, para Pedrajas la actitud del teniente de alcalde de Deportes ha quedado retratada en la comisión, donde algunos intervinientes han explicado que “no saludaba a los trabajadores, no era accesible, ninguneaba a la gerente, mientras que todo se hacía en un despacho y el comité de empresa no se enteraba de nada”. Asimismo, para la edil el hecho de que Torrejimeno se dirigiera a Gómez Calero “increpándola con voces y con gritos” y no así a las dos gerentes hombres que ha tenido después, denota “trato machista y vejatorio” por su parte.

Por último, para Cristina Pedrajas ha sido desilusionante la actitud de Gómez Calero, porque la comisión surgió para que “la verdad saliera a la luz y por petición de la exgerente”, pero cuando ha llegado el momento la concejala “se ha desinflado”. IU y Podemos han resaltado que lo único que ha cambiado es que ahora “ella formaba parte de un gobierno y tenia un salario que defender”.