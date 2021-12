Un anticuario tiene un poco de museo y algo de gabinete de curiosidades. La nostalgia es un componente esencial y la querencia por lo que se hace es vital para sacar adelante el negocio. En Córdoba hay un puñado de anticuarios que resisten los envites de la crisis y unas preferencias que ya no tiran tanto por los objetos de coleccionista o por las piezas antiguas. La mayoría de ellos han pasado de abuelos a padres, y de padres a hijos, porque montar un negocio de este tipo desde cero es algo bastante complicado si no se tienen los contactos necesarios y la sabiduría que da el aprendizaje cuando apenas se levanta un palmo del suelo.

Los anticuarios resisten a las crisis que se les vengan encima por su propia idiosincrasia y también, por qué no decirlo, porque su clientela es fiel a un estilo de vida que precisa de poseer lo único, lo valioso, quizá no lo más caro (que también), pero sí lo distinto.

Lo cuenta Elena González, que regenta El Trastero de Pepa, en la plaza de la Corredera. En este espacio del casco histórico de Córdoba lleva enclavado este anticuario desde que lo montara la madre de Elena. Ha pasado por tres locales distintos de la plaza, uno de ellos llegó a incendiarse, y hace más de diez años Elena decidió quedarse con él. "Fue lo que me sacó de la crisis", recuerda esta empresaria, que vive a caballo entre el anticuario y los cuidados de su madre, que decidió montar la empresa cuando tenía 50 años.

Con la crisis del coronavirus la compraventa en El Trastero de Pepa se ha visto afectada, porque la pandemia no ha dejado a nadie indemne. Aun así, González continúa con un negocio cuyos clientes, explica, "son de dinero". Tienen que serlo, porque la mayoría de objetos que copan estos locales son antigüedades que han adquirido cierto valor a lo largo de los años.

En este negocio de la Corredera priman los objetos religiosos, como rosarios o piezas de imaginería, por lo que las hermandades y cofradías también suelen formar parte de esa clientela que busca el mejor ajuar. ¿Cómo se consiguen los artículos? La anticuaria apunta que aquí el negocio está entre empresarios del sector, aunque en Córdoba lleva unos años algo alicaído. Ocurre lo mismo con las ventas, detalla: "Mi madre traía un camión a las ocho de la mañana y a las diez ya lo tenía vendido". Esto ya no ocurre. Las herencias también son clave a la hora de hacerse con artículos y son los propios herederos los que las llevan para saber si tienen algún valor. Una de las piezas más valiosas que han pasado por El Trastero de Pepa fueron unas columnas de las que no aporta ni materiales, ni precio (por si acaso).

El negocio, claro está, ha ido cambiando a lo largo de los años, ahora muchas de las ventas se hacen por internet, algo en lo que coinciden todos los empresarios del sector, porque hay que "adaptarse o morir". Eso sí, sea cual sea el método, siempre existe el cliente que quiere regatear. De todos modos, la experiencia sirve para saber cuál es el verdadero valor de un objeto.

Anticuario de vocación es Rafael Reyes, la cuarta generación de una familia cuyo local se ubica ahora en la calle Reyes Católicos. "Es un negocio vocacional, hay que vivirlo y hay que mamarlo", reconoce Rafael Reyes, que cuenta con productos de todo tipo, desde pinturas hasta esculturas, pasando por mobiliario o joyería. Comenta que "a nivel local se mueve muy poco", es decir, que en Córdoba hay pocos clientes que acudan a un anticuario para comprar algo. Por eso, este empresario hace negocios con clientela de todo el mundo, como Portugal, Italia o Estados Unidos.

Conocer a esa clientela es fundamental a la hora de hacer negocios. "Si sé que a fulano le gustan los relojes o la imaginería religiosa, si me llega algo de esto les contacto", detalla. Reyes reconoce que "antes había más afición" y que ahora el mundo de las antigüedades "parece tener cierta connotación de rancio o poco moderno". Sin embargo, recuerda, "una pieza antigua da mucha personalidad, y ahora hay casoplones con todos los muebles iguales, como de Ikea".

En este mundo también se dan ciertas circunstancias que se repiten a menudo. Reyes cuenta que existen dos opciones: que alguien vaya a vender algo creyéndose que cuesta una fortuna o todo lo contrario, que lleven algo que parece sin valor y al final es un auténtico tesoro. Lo primero, eso sí, es lo que suele prevalecer sobre lo segundo porque, recuerda este anticuario, "no todo lo antiguo tiene que valer más". Acerca de si le ve futuro al negocio, Reyes está seguro de que sí, pero siempre y cuando exista una adaptación "y te muevas en lo digital".

Manuel Francisco Cortés también pertenece a una generación de anticuarios que inició su andadura después de la guerra civil. Su mujer también se dedica a lo mismo y tienen el almacén en Granada, aunque Cortés realiza las gestiones desde Córdoba, su lugar de nacimiento. Sobre sus clientes, apunta que "hay de todo", desde turistas que pasan frente al local y algo les llama la atención, hasta quien "busca lo bello por lo bello".

Pero, como explicaban antes sus colegas de profesión, el negocio ha cambiado. "Antes había género y artículos que tardaban en venderse un día, como los mantones de manila, y ahora hay artículos que llevan tres años en el almacén", detalla el empresario. Además, admite que "las modas cambian" y aunque haya muebles de inconmensurable valor, con maderas de una calidad exquisita, "la gente prefiere lo de Ikea".

Por esto mismo, Cortés entiende que si el mundo de las antigüedades no tiene ahora tanto tirón no tiene que ver únicamente con las crisis económicas, que también, sino con "un cambio de mentalidad" en que "aunque queda gente que tiene gusto", no siempre se prefiere un producto de este tipo.

También reseña que los precios de antes y los de ahora "no tienen correlación". Su abuelo Constantino llegó a vender un lote de cuadros de una firma importante por 242 millones de pesetas y una pintura con tabla del siglo XVI por seis millones de pesetas. "Es imposible que eso lo vendiera yo hoy por 18.000 euros", reconoce.

Y de productos del siglo XVI a artículos de los 70, los 80 o los 90. Juan Gómez regenta la tienda Rollo Nostalgia desde el 2019 y aunque sus productos son bastante más modernos que los citados anteriormente, no dejan de ser artículos con algunos años y en muchas ocasiones complicados de encontrar. Además, existe cierta nostalgia entre los clientes de entre 30 y 50 años, que forman el perfil de quienes compran en este local. "Somos un anticuario, pero algo más modernos", apunta Gómez. El tirón de productos relacionados con la televisión de la época, vinilos y juguetes son algunas de las piezas que más suele buscar la gente cuando acude a Rollo Nostalgia.

Lo que está más de moda ahora, explica Gómez, son vinilos de artistas como Michael Jackson, Queen o ACDC. También tiran mucho las videoconsolas antiguas, las figuras de Star Wars, muñecos como los Masters of The Universe o de películas como Gremlins y juguetes como el Cinexin. ¿Y son caros? Depende de la disponibilidad y de las condiciones del artículo, aunque hay quien hay ha llegado a pagar mucho dinero por ellos.