Desconocida para muchos, aunque no para el profesorado, la Junta de Personal Docente no Universitario es la voz de quienes enseñan en la provincia. Representantes de CSIF (19 delegados), Ustea (6), CCOO (5), ANPE (4), UGT (4) y SIEP (3) se dan cita en este órgano de representación docente, que preside en su segundo mandato Antonio Rafael López, vicepresidente del CSIF, organización mayoritaria en la enseñanza cordobesa, y profesor de Lengua y Literatura en el IES Averroes. Representa, pues, a más de 10.000 docentes de Córdoba y provincia, una responsabilidad importante, de cara a sus compañeros y frente a la Administración. El próximo 15 de diciembre, la junta de personal docente tendrá su primera reunión de este curso y la primera presencial desde que comenzó la pandemia.

¿Cómo han trabajado los delegados sindicales durante estos cursos de pandemia?

Ha sido especialmente valioso que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, tanto como cualquier ciudadano como por no tener instalaciones propias y la dificultad de acceder a la Delegación. Los delegados y delegadas sindicales han estado respetando todos los protocolos de salud, pero en los propios centros educativos. Han estado visitando a los compañeros para que sintieran cerca a sus representantes sindicales.

Una pregunta es obligada, ¿qué consecuencias tiene la sentencia que absuelve a dos profesores por la muerte de un niño en una actividad extraescolar?

Primero tenemos que esperar que esta sentencia cobre firmeza, pues ahora mismo la familia, cuyo dolor comprendemos, compartimos y nada de lo que comentemos como docentes quiere quitar ni un ápice de legitimidad a ese dolor, tiene que ejercer su legítimo derecho de reclamar. Pero sí es importante cuando se lee la sentencia ver ese respaldo que la Audiencia Provincial de Córdoba, con tres magistrados de peso, da a todas las tesis de la defensa, que demuestran que el profesorado responsable de esa actividad hizo todo lo humanamente posible y exigible para evitar lo que fue inevitable, un trágico accidente que por desgracia puede ocurrirnos tanto en la vida personal como profesional y que desde entonces ha generado mucho dolor en todas las personas que participaron en ese día tan trágico, desde la familia, los compañeros y el profesorado.

¿Pero qué consecuencias, qué efectos, trae esta sentencia?

Ya hemos visto un preocupante descenso en las actividades extraescolares por parte de los centros educativos. Yo, además de profesor de Lengua, durante muchos años he sido jefe de actividades extraescolares y tengo una implicación personal y profesional con una educación inclusiva, integral, para lo que son fundamentales las actividades extraescolares. Es necesario tener un respaldo jurídico, una seguridad y unos recursos tanto personales como materiales que minimicen lo posible los riesgos de estas actividades. Hasta que no tengamos eso, no vamos a poder salir a hacer actividades extraescolares con la tranquilidad que merecemos y con la dedicación al espíritu con que se hacen, que es la formación integral. Entonces, esto es un paso más, pero insuficiente aún.

Estamos en el tercer curso escolar bajo los efectos de la pandemia. ¿Cómo se está comportando la enseñanza pública?

De corazón y como ciudadano, estoy orgulloso de la enseñanza pública, como de todos los servicios públicos. Y especialmente del profesorado, que ha tenido que adaptarse a una situación totalmente inédita y que ha estado dispuesto a modificar toda su docencia, el pilar fundamental que era la presencialidad, para dar el mejor servicio en un momento que incluso nuestros responsables políticos señalaban como el más crítico desde la segunda guerra mundial. Y creo que desde el más humilde tutor o tutora de Infantil hasta el director o directora del centro público más grande han dado el do de pecho y son merecedores de una matrícula de honor. Yo les agradezco, también como ciudadano y como padre, que hayan estado dando una nota excelente en una situación tan urgente y crítica como la que hemos vivido.

Este curso ha comenzado de forma diferente, con el profesorado y muchos alumnos vacunados. ¿Cómo está el ánimo del profesorado en este primer trimestre?

Es mejor porque para el profesorado es fundamental la presencialidad en la educación, la normalidad. La educación es rutina, tiene un componente de hábito, de vínculo. Y cuando el docente tiene vínculo personal con el alumnado puede sacar lo mejor de él. Cuando no lo hemos tenido, ha sido difícil inculcar no solo los conocimientos sino los valores que lleva la escuela pública. Es un momento de satisfacción contenida y prudente porque lamentablemente vemos que no ha terminado.

Los sindicatos han demandado hasta la saciedad que se mantuvieran los refuerzos covid. ¿Hasta qué punto se ha cumplido?

La mesa sectorial de Educación peleó arduamente para mantener todos los recursos que el año anterior se facilitaron simplemente para garantizar la seguridad del alumnado y profesorado. El sistema educativo tiene unas carencias y necesidades estructurales, de base. Hay necesidad de más docentes. Entonces, esta pandemia ha venido a agravar esa necesidad y ha sido una oportunidad para empezar a paliar ese déficit cuya solución no debe ser coyuntural sino estructural. Sí se ha conseguido que al menos un 25% de los recursos que este año han entrado, menos que el anterior, se vayan a consolidar en el sistema, pero todavía es necesario para que lo extraordinario, que es el exceso de ratio, no se convierta en lo ordinario.

¿Se sienten los profesores escuchados por la Administración educativa?

Como Junta de Personal Docente consideramos que la comunicación es muy mejorable con la Administración. Creemos que un colectivo que representa a más de 10.000 docentes merece tener un trato diferenciado. Es cierto que estamos viendo una enorme dificultad en poder acceder a las delegaciones territoriales. El profesorado necesita ir allí para trámites personales porque es complicado acceder por medios telemáticos a los servicios de la Delegación, a pesar de que me consta que la Delegación trabaja duro, pero los recursos son muy limitados. Ha desaparecido la presencialidad para trámites con la pandemia y también para los representantes legítimos del profesorado. Un colectivo con 41 miembros que representa a más de 10.000 docentes debería tener una interlocución directa, presencial, inmediata y frecuente con la Administración y eso no está ocurriendo.

Al final del curso pasado denunciaron la supresión de más aulas en la enseñanza pública. ¿Cómo se ha concretado?

Si hacemos un estudio histórico, del 2011 al 2019, que son los últimos datos consolidados, vemos que solo la provincia de Córdoba ha perdido 406 unidades docentes en la escuela pública, con datos oficiales de la Junta de Andalucía. Son 193 de Infantil, 135 de Primaria, 50 de la ESO y 28 de Bachillerato. Cuando tienes esa pérdida te das cuenta de que hay una deriva histórica a la eliminación de unidades solo en la escuela pública, porque en la concertada, en ese mismo periodo se han incrementado en 18 las unidades. Y en el caso concreto del curso pasado, la Administración recurrentemente nos emplaza a septiembre para dar una respuesta sabiendo que ya han limitado la base que va a significar la muerte anunciada de muchas unidades que es la matrícula en los centros públicos. Cuando se limitan las plazas de los centros públicos, consecuentemente va a haber una aminoración de unidades. El proceso de matriculación está abierto hasta septiembre pero se abre herido de muerte ya. Prueba de ello es que solo en Infantil y Primaria, y según la orden de 5 de noviembre del 2021, se han perdido 30 unidades en este curso. Tenemos que exigir a nuestros responsables políticos que nos digan toda la verdad, que sean coherentes, que nos tomen como ciudadanos maduros, y saber qué se hace con el dinero público. Y desde lo público no se cuida la escuela pública.

Esa lucha constante entre la escuela pública y la concertada, cuando ambas están sostenidas con fondos públicos, ¿cómo se dirime?

Yo no siento una lucha en modo alguno. Reconozco el papel de la escuela concertada, valoro a sus profesionales y todos conocemos personas que han tenido un desarrollo humano y académico excelente en la escuela concertada. Tiene su lugar legal y constitucional pero no debe ser a ‘costa de’ sino ‘en complemento con’. Lamentablemente, los hechos, las cifras, nos muestran que la concertada está sustituyendo, y especialmente en las localidades grandes, a la escuela pública. En las pequeñas no porque la escuela pública llega donde no llega nadie. Está ocurriendo un vaciamiento de la escuela pública frente a la concertada. Es una plasmación de una realidad, no un conflicto. También creo que hay una diferencia en el trato entre la escuela pública y la concertada. Cuando se habla de la posibilidad de eliminar un aula en la concertada se apela a la libertad de elección de los padres en los centros, pero cuando se habla de la eliminación de un aula en la escuela pública, no hay ningún problema en eliminarla y se me ha dicho, como presidente de la junta de personal, que hay que mantener el equilibrio de la oferta educativa y de las zonas de escolarización. Ahí veo incoherencia y es incomprensible que nuestros responsables públicos traten con ese diferente rasero a la escuela pública. No lo puedo entender.

¿A qué retos se enfrenta la enseñanza pública hoy?

Son muchos los retos. Necesitamos la protección de las unidades de la escuela pública, la reducción de la ratio, el fomento de la carrera profesional del profesorado, la estabilidad normativa, apartar la educación del debate político, el aumento de los recursos personales y materiales, la climatización de los centros, el respaldo a la labor del profesorado...

Concretando uno, el de las ratios. La Administración asegura que se ajustan a lo establecido.

Cuando hacen una media estadística en Andalucía de que la ratio es de 20 a 21 alumnos por aula, es una media verdad, no refleja la realidad de las aulas. La realidad es que tenemos aulas atestadas, que superan la ratio, y aulas que por estar en las zonas rurales tienen una ratio de diez. Claro, al hacer la media no es un dato válido, lo que sirve es la realidad de los centros educativos. En las capitales de provincia está en muchos casos sobrepasada y en localidades pequeñas está como tiene que estar, protegiendo a la población rural. Si nos creemos de verdad el reto contra la España despoblada, la escuela pública es un eje fundamental para fijar la población en las zonas rurales. No podemos cerrar más escuelas rurales. Las estadísticas venden muy bien en prensa pero no reflejan la relación del día a día en la escuela.

La Ley Celáa cambia la forma de evaluar a los alumnos. ¿Cómo lo ven los profesores?

Nuevamente se hace una ley sin contar con el profesorado, sin consenso, que no arregla los problemas que había creado la LOE. Tenemos normas que se construyen sobre otra que no era correcta y que están dificultando algo como que en los centros educativos haya una evaluación que se base en criterios tan importantes como el esfuerzo, la búsqueda de la excelencia, la inclusión. Cuando dificultas una promoción para un alumno que no ha obtenido los resultados que le permitían promocionar de curso, estás debilitando también esa labor del docente como persona que transmite unos contenidos que son necesarios para el desarrollo personal y profesional de ese alumnado.

Una encuesta del CSIF desvela que más de la mitad del profesorado reconoce la existencia de casos de acoso escolar. ¿Cómo afronta estos casos un docente?

Es un reto que estamos viviendo en nuestra época, máxime cuando se habla de nuevas modalidades de acoso que ocurren fuera del centro educativo, y a través de las redes sociales, y el profesorado y el propio colegio no puede estar 24 horas pendiente. Afortunadamente, la mayoría de la conflictividad que existe en los centros educativos es de baja intensidad pero también digo que desafortunadamente son muy pocos los docentes que no sufren ese tipo de conflictividad a lo largo de su carrera profesional. No se puede normalizar lo que no es normal. La preocupación existe, aunque los casos graves son una inmensa minoría. Pero hay que aumentar los recursos a la atención a la diversidad, a la orientación, a la educación social y la bajada de las ratios es muy importante para una atención más individualizada.

En este sentido, en julio, el Parlamento andaluz aprobó la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado por la que los sindicatos han luchado mucho. ¿Qué va a suponer?

Esta ley debe ser un punto de partida, porque por un lado marca el criterio que había establecido la Fiscalía sobre la presunción de veracidad del profesorado en el ejercicio de sus funciones. El profesorado es el funcionario público al que encargamos algo tan importante como la educación de nuestros hijos y debe tener respaldo legal y un respaldo social. La sociedad tiene que reconocer esa labor del profesorado. Tenemos que poner el fondo en los valores que se dan desde la escuela y dar los medios para que haya un respaldo efectivo, legal, de seguridad, en las aulas, y unos recursos humanos para que la práctica docente sea segura y provechosa para el alumno.

Otra de sus reivindicaciones es la equiparación salarial. ¿Tanta diferencia hay con otras comunidades autónomas?

Cuando se habla de equiparación salarial se habla de que un profesorado que hace la misma labor que otro, uno que tiene su destino en Santa Eufemia, por ejemplo, última localidad de la provincia por el norte, tiene una diferencia salarial con una persona que da la misma asignatura en Almadén, que está en Ciudad Real, de unos 2.500 euros al año. Estamos hablando de regiones vecinas, de Murcia , Castilla la Mancha, donde los mismos docentes, con la misma antigüedad, habiendo accedido por el mismo concurso oposición, tienen una diferencia anual de entre 2.000 y 2.500 euros. Los profesores andaluces están en el furgón de cola del profesorado del Estado. Es una deuda histórica y ahora nos encontramos con una paralización de las negociaciones desde finales de octubre. Habrá que decirles a los cargos públicos que se presenten a las elecciones que el profesorado andaluz, que son más de cien mil personas, está cansado de dar el ciento uno por cien y no recibir de la Administración ni siquiera el cumplimiento de los compromisos que con justicia habían hecho.

En cuanto a la carrera profesional del profesorado, es otra histórica demanda.

Sí, es una reivindicación histórica. No deja de ser curioso que se hable de la necesidad de una actualización continua del profesorado, de tener a los mejores en el desempeño de la docencia, pero que una vez que una persona apruebe una oposición se acabe ahí su carrera profesional, que no haya un incentivo por parte de las administraciones, más allá de la vocación del colectivo, que es innegable, para que los mejores sigan dando aún más que lo que dan.