"Tengan cuidado ahí fuera». Los que crecimos con la televisión unívoca de los años 80 conservamos en la memoria algunos lugares comunes, entre ellos, la voz del sargento Esterhaus, de la serie Canción Triste de Hill Street, quien cada noche, antes de salir a recorrer las calles de Los Ángeles, lanzaba esa recomendación a sus chicos. En la vida real, en Córdoba sin ir más lejos, también hay agentes de la Policía encargados de patrullar la ciudad y garantizar la seguridad ciudadana aunque no haya frases de guerra rimbombantes con las que adornar su trabajo.

La Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional (UPR) es una de las que a diario vela el sueño de los cordobeses, la segunda línea después de los llamados Zeta (el contacto más directo entre el ciudadano y la Policía), a quienes respaldan si se les reclama para ello durante un servicio. Los Pantera se mueven en furgoneta, normalmente en grupos de seis. Los Zeta, en coches de policía y de dos en dos. La UPR es «la unidad más prestigiosa de la Policía Nacional en Córdoba, la punta de lanza de la seguridad ciudadana», aseguran fuentes del Cuerpo, y una de las más demandadas por los profesionales. Los Pantera son los encargados de actuar en las grandes aglomeraciones como partidos de fútbol, conciertos, manifestaciones o fiestas como la Feria.

Entre las prioridades del comisario jefe provincial, Carlos Serra, está «el refuerzo de las unidades de seguridad ciudadana en Córdoba, aumentando la presencia de efectivos uniformados en las calles». Si los efectivos de Córdoba resultan insuficientes, la Policía Nacional traslada a los miembros de la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios, que completan los dispositivos en la calle. Diario CÓRDOBA ha acompañado este fin de semana a Pantera 24, uno de los subgrupos de la UPR, durante su actividad nocturna. Los protocolos covid obligan a extremar la seguridad, así que nadie puede desplazarse junto a la Policía, que trabaja con grupos burbuja para reducir al máximo los riesgos sanitarios. Antes de montarse en el furgón, el responsable de esta unidad se reúne con su equipo, formado por cinco hombres.

En la Policía Nacional, la paridad sigue siendo una meta. De momento, el 16% de los agentes son mujeres (en la UPR menos aún), pero al ritmo de incorporación de las féminas «es solo una cuestión de tiempo que se equilibre la balanza», apuntan desde dentro. En esa breve reunión se organizan las actuaciones que se llevarán a cabo. Es el momento del briefing, donde se fijan los objetivos y la función de cada agente durante el operativo que se va a realizar.

Conectados a la sala del 091

«No hay días tranquilos o agitados, nunca se sabe cómo se va a dar la noche, hay lunes en los que la actividad es frenética y sábados en los que todo está en calma». Todos salen equipados con chaleco antibalas, pistola, esposas, y en el vehículo viajan con el material antidisturbios (cascos, escudos...). Una vez en el coche, no hay lugar para escuchar música o la radio, tan solo para permanecer alerta al pinganillo que portan todos en la oreja y les mantiene comunicados entre sí y en contacto con la sala del 091, que les da instrucciones si tienen que intervenir de urgencia en algún altercado, ya sea un caso de violencia de género, un atraco, asalto o reyerta. Si eso ocurre, la actividad programada se anula, las sirenas suenan (si el tráfico lo exige) y empieza la acción.

La noche del viernes, Pantera 24 sale a la calle a las 23.00 horas. A las labores de patrullaje se sumarán las de prevención en puntos negros de tráfico de estupefacientes, donde realizarán los llamados filtros. Un filtro no es otra cosa que un dispositivo de control, parecido a los de alcoholemia, que realizan otros cuerpos policiales, en los que se procede al registro e identificación en busca de drogas y de personas reclamadas por la justicia. Sea cual sea la cantidad de sustancia que se porte, no importa si es para consumo propio o para venta, si la UPR la encuentra, la retira y propone la sanción correspondiente. «Hay quien no se preocupa por la multa, pero sí nos pide que no les quitemos la droga, algo que, evidentemente, no es viable». En pleno mes de diciembre, la noche es fría y desapacible, pero empieza tranquila. Apenas se aprecia movimiento en las calles. El furgón sale de la comisaría de Campo Madre de Dios y se dirige a la zona de El Arenal para adentrarse después en el Sector Sur.

No pasan diez minutos cuando la sala operativa del 091 solicita la presencia de Pantera 24 en el barrio del Guadalquivir, tras una alerta ciudadana por un altercado. En cinco minutos, la patrulla se persona en la calle Libertador Sucre, donde un grupo de vecinos permanece arremolinado comentando lo ocurrido. Al parecer, alguien ha lanzado piedras sobre un coche aparcado y ha destrozado el cristal de una ventana y la luna trasera. Las explicaciones de los alertantes no resultan demasiado esclarecedoras. Algunos apuntan que había varios vándalos lanzando piedras desde una azotea, otros que debió ser desde abajo, todos afirman que es la segunda vez que ocurre en pocos días y que también avisaron a la Policía, no saben si serán vecinos de la zona o no. Resulta difícil imaginar que piedras pequeñas (están en el suelo), lanzadas desde esa altura a la acera contraria hayan podido llegar con tanta fuerza para causar semejante destrozo. Nadie ha visto a los supuestos causantes de los daños ni puede describirlos.

La Policía recoge los datos de algunos testigos y se centra después en localizar al propietario del coche para que se haga cargo del mismo. Tras las averiguaciones oportunas, una mujer acude al lugar, en pijama y chaquetón, y se identifica como la dueña del vehículo. Indignada, se dispone a llamar a su seguro para el traslado del coche al garaje de un familiar. «Mañana iré a poner la denuncia a la comisaría», explica, mientras señala que no está vestida de forma apropiada para hacerlo en ese momento. Luego, Pantera 24 vuelve al furgón y para continuar sus labores de patrullaje. En la calle Puente Genil, junto a la oficina de Correos, despliegan el primer filtro de la noche, en el que varios vehículos y dos jóvenes en patinete y bicicleta son llamados a pararse para proceder a un cacheo, registro e identificación.

Al parecer, está aumentando el uso del transporte alternativo para el menudeo. La elección de los que se someten al control es aleatoria, «basada en la experiencia», comenta el responsable, y ajustada al número de personas con que cuenta el dispositivo. La reacción de los ciudadanos es de lo más variada. Hay quienes colaboran sin problema e incluso ensalzan la labor de control que realiza la Policía Nacional, otros aceptan el momento sin más y también hay quienes intentan zafarse del control, ya sea porque están bajo los efectos de alguna sustancia, por portar estupefacientes o encontrarse huidos de la justicia o porque les incomoda recibir instrucciones de la Policía.

El segundo control se instala en Chinales, donde esa noche se celebran dos conciertos. En la glorieta, los agentes empiezan a parar coches, entre ellos, una furgoneta con tres jóvenes de look alternativo. «Nos han parado mil veces», comenta uno, que luce una cresta en el pelo, «estamos limpios, pero parece que siempre somos sospechosos». Al rato, se les indica que pueden continuar. Poco después, la Policía intervendrá una papelina y un arma blanca a dos amigos mayores que, según cuentan, salieron esa noche después de mucho tiempo a pasarlo bien. «La Policía está haciendo su trabajo, han sido amables, no hay queja, es lo que hay», lamenta uno, consciente de la situación.

La anécdota de la noche ocurre cuando un ciudadano, al ver el control, da marcha atrás y se aventura por un camino de piedras que no lleva a ninguna parte. Al final, es interceptado y tiene que soplar. Da positivo leve. El caso más complicado, un coche poblado de veinteañeros cuyo conductor presenta signos evidentes de embriaguez. En el registro, los agentes encuentran además un tarro lleno de marihuana. El test de alcoholemia realizado por la Local, requerida para evitar riesgos, confirma que la tasa está muy por encima de 0,60 mg/l, lo que convierte la falta en delito y obliga a la detención del conductor y traslado a comisaría. El resto del grupo es enviado a casa a pie. Ojalá que el mal trago, la multa y la retirada de puntos sirva a todos de lección para próximas salidas.