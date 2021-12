Los pequeños están ya hojeando catálogos y seleccionando los juguetes que pedirán a sus majestades los Reyes Magos y a Papá Noel. Los padres más precavidos han depositado ya la carta en el buzón, para evitar que los deseos se agoten o por miedo al desabastecimiento en las fiestas. Además, adelantar las compras casi siempre tiene ventajas a la hora de ahorrar, según las ofertas que se pueden ver en los escaparates. Un cerdito interactivo y los juegos de mesa son los regalos más deseados.

Otras familias prefieren esperar porque «todavía hay que ahorrar un poco más y los niños cambian de opinión cada día, con tanta variedad», señala un cliente de una de las jugueterías que acudía para comparar. Varias jugueterías afirman que siempre hay tendencia a dejar las compras para el último día pero que ahora es menos apreciable porque gran parte de las familias se decantan por la opción on line, «aunque la mayoría prefieren recoger el pedido en tienda para que los pequeños no vena llegar los regalos», indica Mari Carmen Ramírez, dependienta de Juguetilandia.

Una media de 200 euros en juguetes

De media, las familias cordobesas gastan casi 200 euros en juguetes infantiles, según la juguetería anteriormente nombrada. Un dinero que suele invertirse en varios juguetes. «Aunque se vayan a gastar lo mismo, prefieren comprar 10 regalos pequeños que uno grande, porque ocupa más espacio debajo del árbol», apuntó Ramírez. En Carrefour, los padres suelen gastar una media de entre 40 o 50 euros por juguete. «Normalmente las ofertas que tenemos son con un gasto mínimo de 50 euros y suelen guiarse por eso», añade Daniel Santaella, el coordinador de bazar de Carrefour La Sierra.

En cuanto a los juguetes más demandados, la gran novedad para los más pequeños es My Little Pig, un cerdo interactivo que está agotado en la mayoría de las superficies. Según los vendedores, su éxito se debe a los anuncios televisivos. Un juguete similar, aunque en forma de koala, también se ha vuelto muy popular entre los pequeños durante esta campaña navideña. No obstante, «el juguete por excelencia sigue siendo el juego de mesa», según Santaella. Los «de toda la vida» se siguen pidiendo bastante, ya que «son muy recurrentes y un acierto asegurado. El clásico juego de hundir la flota nunca falta, y este año están rompiendo los clásicos parchís y bingo», dice la trabajadora de Juguetilandia. La propietaria de un negocio local subraya que con la pandemia se ha incrementado la venta de este tipo de pasatiempos. «Salimos menos y parece que apetece más pasar un rato de juego en familia».

Los también tradicionales súper héroes, cocinitas, playmobil, Lego o juegos de construcción siguen entre las primeras opciones, al igual que las muñecas, entre las que destacan las barbies, los bebés llorones y, sobre todo, los bebés reborn de firmas como Antonio Juan. Estos últimos también se están poniendo muy de moda en el ámbito artesanal y cada vez hay más cordobeses que se dedican a hacerlos y venderlos. Otra de las novedades son las Rainbow, unas muñecas «estilo bratz», como las define Ramírez, que también llaman mucho la atención de los ya casi adolescentes, por su estilo, más actual y moderno.

Los personajes de la década anterior vuelven a irrumpir en esta generación, como es el caso de Pokemon. Muchos niños han agotado los artículos relacionados con este personaje en Juguettos. En lo que se refiere a personajes de series infantiles no solo se agotan los juguetes, también todo tipo de artículos como mochilas, estuches o incluso ropa y complementos. Algunas de las temáticas más populares son Frozen, la Patrulla Canina o Nerf.

Aunque cada vez hay más campañas diversificando el tipo de juguetes, siguen existiendo roles de género a la hora de elegirlos y los maestros siguen viendo la misma tendencia a la hora de elegir el objeto. En esta línea, la pedagoga Mari Carmen Gómez apunta que «lo principal es que desde el hogar los padres entiendan e intenten inculcar a sus hijos que los juegos y los juguetes no tienen género y que si un niño desea un juguete u otro puede y debe jugar con él, independientemente de los roles de género que estos representen». Aunque lo importante son los gustos, «lo ideal sería regalar juguetes y juegos que no representen estos roles», sugiere Gómez.

