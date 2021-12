El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha manifestado este viernes en rueda de prensa que no entiende el ascenso de David Dorado como portavoz de Cs y por tanto de parte del equipo de Gobierno, después de que el alcalde le quitase sus competencias por el denominado caso Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba.

“Qué esconde el señor Dorado para que sea nombrado portavoz de este Gobierno, qué cantidad ingente de papeles tiene que tener del resto del equipo de Gobierno para que no se tome una decisión contundente y se le ascienda”, se ha preguntado Pedro García, que ha estado acompañado en su comparecencia por José Carlos Ruiz, secretario de organización local de IU Córdoba.

Para el portavoz de IU, “este es el Gobierno municipal con mas irregularidades y mas presuntos casos de corrupción de la historia democrática de esta ciudad y no hay nadie que asuma responsabilidades”. Por ello ha exigido que “alguien debe asumir responsabilidades porque así no podemos seguir ni un minuto más”. En su opinión, “para el alcalde todo vale con tal de esconder las vergüenzas”.

Pedro García ha insistido en que, según el alcalde, José María Bellido, “Dorado no está imputado y le parece bien que forme parte de la portavocía del gobierno, pero entonces por qué se le quitan las competencias si es tan honesto y honrado”. Según apunta, “algo no cuadra en este difícil círculo para que Dorado no dé la cara. No es normal que el alcalde se alegre por una responsabilidad de ese tamaño, que conlleva salario mayor, cuando se había quedado de concejal raso y a la vez le quite competencias y le lleve a la ostración política del punto de vista de la gestión”.

En definitiva, según García, "este es otro otro capítulo" del caso Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba, que "deja entrever lo complicado y complejo que está siendo esto para el equipo de gobierno y el alcalde cuando Ciudadanos ha tomado decisión de nombrar a Dorado portavoz de su grupo y también por tanto de parte del gobierno municipal". Por tanto, "no nos sorprende este nombramiento para nada porque evidentemente había que compensar económicamente a David Dorado, que se había quedado de concejal raso".