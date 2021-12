Las asociaciones de directores de colegios públicos (Asadipre) e institutos (Adián) en Córdoba reivindican que los docentes tengan prioridad para recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, dado que "somos el colectivo que está con más población no vacunada" según recuerda la presidenta de la primera, Isabel Bernal.

Bernal hace hincapié, además, en que el uso de la mascarilla no es obligatorio para niños menores de seis años de edad y aquellos que reciben educación especial, y también que este medio preventivo no se utiliza en los comedores escolares, por lo que los docentes están con los alumnos "en muchos espacios sin mascarilla".

"La tercera dosis no está prescrita para los docentes y existe preocupación, porque, sobre todo, en Infantil y Primaria somos el colectivo que está con más población no vacunada. Deberíamos tener prioridad en la tercera dosis, es una cosa muy obvia", afirma la presidenta de Asadipre en Córdoba.

Según explica esta responsable, algunos compañeros están recibiendo la tercera dosis porque, debido a su edad, se encuentran en el grupo de población que ya está siendo llamado a vacunarse. No obstante, en este colectivo "existe preocupación por la situación sanitaria, la nueva ola, la nueva cepa y el contagio en menores. Tenemos constancia, también por la prensa, de que se ha anunciado la vacunación de menores, pero ahora mismo el profesorado es la mayor población de riesgo, no hay nadie que esté con una población tan grande que no esté vacunada", asegura.

Consultada por el seguimiento que ha tenido la campaña en este grupo de profesionales, también subraya que "ha sido mayoritario. Me consta que algún profesor o profesora no se han vacunado, aunque son minoría".

El colectivo, a la espera

En la misma línea, Antonio Erencia, coordinador de Adián en Córdoba, señala que "estamos esperando que nos indiquen cuándo vamos a vacunarnos. No hay motivo para que este colectivo no sea prioritario, mantenemos la presencialidad en las aulas y estamos funcionando con normalidad, y se deberían seguir las mismas pautas (que con las dosis anteriores) y vacunar de manera prioritaria al colectivo, aunque por edad no corresponda", reivindica.

De este modo, Erencia recuerda que este tratamiento "es el único remedio para tener controlada la pandemia, dentro de lo posible". Preguntado por la incidencia del negacionismo entre los profesores de instituto, coincide en apuntar que "en las reuniones que hemos tenido no ha habido preocupación en ese sentido".

Hay que tener en cuenta que ayer jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de que los datos científicos relacionados con la duración de la inmunidad de las vacunas contra el covid-19 indican que esta dura hasta seis meses después de recibir la segunda dosis, por lo que en el caso de los docentes ya se habría superado este periodo.

Los sindicatos piden respuestas a la Junta de Andalucía

El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Francisco Cobos, afirma que "como en la primera vacunación, CCOO considera que el profesorado y el personal de los centros educativos debe ser considerado prioritario en la administración de la tercera dosis, porque está en contacto directo con uno de los grupos de población más afectados por los contagios en la actualidad, como es el infantil que, además, en el caso de los menores de 11 años, aún no está vacunado". A esto añade que, "dado el alto número de contactos que implica un centro escolar, consideramos que estar vacunados es el mejor arma para evitar la propagación en el caso de producirse un caso entre la comunidad educativa".

Francisco Cobos defiende, asimismo, que "es fundamental que la vacunación de los menores se organice de la mejor manera posible para que sea lo más ágil y rápida posible", por lo que este sindicato ha interpelado al consejero de Educación, Javier Imbroda, sobre esta cuestión con el fin de conocer los planes de la Consejería "y hemos obtenido la callada por respuesta. Lamentamos que esa sea la actitud ante una cuestión tan importante".

Acerca de la negativa a vacunarse en este colectivo, explica que "CCOO no tiene datos para valorar el nivel de negacionismo que puede haber entre el profesorado, aunque creemos que es absolutamente residual. Estamos convencidos de que el profesorado está concienciado sobre la importancia de la vacunación para reducir la propagación y la gravedad de los contagios", asegura.

UGT reclama directrices claras

De su parte, el Secretario de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Juan Carlos Varo, coincide en que, "en general, hay una aceptación muy amplia de la vacunación" contra el coronavirus en la comunidad educativa. Acerca de la administración de la tercera dosis a este colectivo, recuerda que "en la segunda dosis se nos vacunó con el grupo de nuestra edad y pensamos que va a ser igual en la tercera dosis".

Varo indica, además, que los docentes cuentan con otras inquietudes relativas a la pandemia y, por ejemplo, "no tenemos claro qué hacer ni estamos amparados en normativa" cuando estos profesionales tienen un hijo confinado. De este modo, se pregunta "qué ocurre con el docente y con aquellos que tienen hijos en clases que han sido confinadas" después de detectar algún contagio, porque "el docente sigue yendo a trabajar", subraya.

Este responsable sindical comenta que "nos parece un despropósito" que los profesores estén solicitando días libres sin sueldo para poder atender a sus hijos confinados porque la Administración "no da permiso", mientras que con el estado de alarma podían atender a sus hijos y continuar la actividad a través del teletrabajo. También lamenta que la Administración pública "es muy opaca a la hora de transmitir datos".