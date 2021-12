Hace ahora siete años que empezaron las obras de la Biblioteca Pública del Estado, una intervención de muy largo recorrido afectada por numerosos retrasos que parece atravesar ahora su recta final. Al menos, ese ha sido el anuncio realizado este jueves por el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que ha visitado el espacio, aún muy desangelado, quien ha adelantado los plazos previstos por su departamento para la culminación del proyecto. Según Iceta, en el mes de junio la obra se entregará a la Junta de Andalucía con el fin de que la administración autonómica se haga cargo de las instalaciones y las dote de contenido para abrirlas al público en otoño del 2022, cuatro años y medio después de la fecha inicialmente prevista. "La idea es entregar a la Junta de Andalucía la biblioteca equipada para el traslado de los libros y puesta en marcha del edificio", ha indicado el ministro, que ha confiado en que "haya merecido la pena esperar".

Atrás quedará el rosario de obstáculos al que se ha enfrentado el proyecto, entre ellos los restos arqueológicos de una necrópolis romana y parte de muro califal encontrados al levantar el edificio, conservados e integrados parcialmente en la planta baja del inmueble, y una pandemia mundial que ha ido posponiendo los planes de los ministros que han ocupado desde entonces la cartera de Cultura.

Según el ministro Iceta, tras tanta espera y un presupuesto encarecido a través de los años hasta alcanzar los 20 millones de euros, el doble de lo previsto en 2014, Córdoba podrá disfrutar de la biblioteca estatal a finales del año que viene. Habrá que cruzar los dedos. Y no solo por los avatares que acompañan a toda obra sino para que una vez que abra sus puertas su objetivo siga estando vigente, teniendo en cuenta que la población cordobesa no destaca por sus hábitos lectores en un contexto digitalizado donde los libros de papel cada vez tienen menos seguidores. Iceta, sin embargo, se ha mostrado esperanzado, asegurando que la pandemia no solo ha tenido el efecto negativo de la paralización de la obra sino que ha contribuido a aumentar, aunque sea levemente, el gusto por la lectura.

El proyecto, promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, se proyectó en tiempos de Mariano Rajoy, con José María Lassalle como secretario de Estado de Cultura, con una inversión prevista de 10.544.634 euros. La última fecha señalada oficialmente para la terminar la obra fue septiembre de este año 2021, plazo que fue descartado por el Ministerio de Cultura, quien auguró entonces que se terminaría, sin mucho detalle, "el año próximo". Fuentes del Gobierno aseguraron en ese momento que estaba todo prácticamente acabado, a falta solo de instalar luminarias y rematar ciertos acabados. Asimismo, el Ministerio anunció que se haría cargo de la urbanización del entorno del edificio, situado en los Jardines de la Agricultura, con el fin de que estuvieran listas en noviembre de este año aunque todavía no se han llevado a cabo. Para que se cumplan los nuevos plazos, la empresa tendrá que acabar de rematar todo lo que está pendiente de aquí a junio.

Espacios de lectura para todo tipo de públicos

Durante su visita, el ministro ha conocido de la mano de los arquitectos el diseño del proyecto y ha destacado que el edificio incorpore espacios de lectura para todo tipo de públicos, desde el infantil en la planta baja, a estudiantes con salas de lectura e investigadores, además de incorporar una sala para actividades culturales que se pondrá a disposición también de instituciones y entidades que la soliciten.

La Biblioteca del Estado está distribuida en una nave de tres alturas y, según los técnicos, se ha estructurado de forma que el visitante no requiera muchas explicaciones para acceder a los distintos espacios, teniendo en cuenta además que no solo será un lugar para la lectura sino un sitio de encuentro. La biblioteca, que tendrá una superficie total construida de 7.193 metros cuadrados y superficie útil de casi 6.500 metros cuadrados, llevará el nombre de Grupo Cántico y contará con un espacio especial dedicado al poeta cordobés Pablo García Baena, uno de los fundadores de dicho grupo literario en 1947 y Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1984, fallecido en enero de 2018.