¿Vives en Córdoba y no tienes pareja? No te preocupes, no eres una excepción. Según un estudio realizado por la app de citas SugarDaters, el 44,93 por ciento de los cordobeses y cordobesas no tienen pareja. En el caso de los hombres, la cifra se eleva al 47,3 por ciento, mientras que en las mujeres se rebaja al 42,5 por ciento.

La estadística realizada apunta incluso la presencia de 13 personas sin pareja por kilómetro cuadrado en la provincia (siete hombres y seis mujeres), la mayoría de ellos veinteañeros. Así, el mapa de las relaciones en Córdoba para edades comprendidas entre 20 y 59 años queda reflejado de la siguiente forma: un 44,9 por ciento sin pareja, un 38,20% se declara soltero (con pareja), el 55,07% está casado, un 6,05 por ciento divorciados y un 0,68% viudos. El mayor porcentaje de solteros se concentra entre los 20 y 29 años, mientras que los casados son mayoritarios entre los 40 y 49 años y entre los 50 y 59 años. Por cierto, que hay 11 solteros y 17 solteros por kilómetro cuadrado. Los segundos más emparejados de Andalucía Córdoba es por detrás de Jaén, la provincia andaluza donde menos personas se declaran “sin pareja”. Concretamente, en la provincia vecina son el 43,1% de la población, con 11 personas sin pareja por kilómetro cuadrado. De hecho Jaén es la provincia española con menos solteros de toda España. El ranking ‘single’ andaluz lo lidera Málaga, donde la mitad de la población (53,5) no tiene pareja, seguida de Sevilla (49,4), Granada (50,24), Huelva (48,5), Cádiz (48,3) y Almería (47,8).