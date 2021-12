El pasaporte covid es una de las medidas más demandadas por la ciudadanía como medida contra el coronavirus y la mayoría de los vacunados ven con buenos ojos su implantación. Esto sumado al apoyo de los expertos ha hecho que se ponga en marcha en los lugares más vulnerables: hospitales y residencias de ancianos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaminó que desde este miércoles y hasta el próximo 15 de enero sea obligatorio llevar este documento para visitar estos lugares. Durante este miércoles han empezado a solicitarlo en los centros cordobeses, aunque que el puente y la falta de personal en días festivos, unido a que muchos no estaban informados hizo que fuese un día informativo y de transición. Eso sí, a partir de este jueves será obligatorio su uso para todos los centros púbicos y privados.

En el Hospital Reina Sofía, era el personal de seguridad de la entrada el encargado de requerir el documento. Según ha señalado un trabajador, el 80% de los que llagaban al centro sanitario no disponía del pasaporte y, además, no estaba al tanto de la nueva normativa. Para que no hubiese malentendidos el auxiliar de seguridad tenía impreso la orden del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en la que aparecía tal norma. A pesar de no estar informados, todas las personas que había en los alrededores del hospital estaban de acuerdo con el acuerdo, ya que «así incentivamos que más personas se vacunen. Además, yo no tengo necesidad de estar en el mismo lugar que otra persona que tenga más carga viral por no haberse querido vacunar», subrayó una paciente. Otros, sin embargo ya iban preparados y sin que lo solicitaran enseñaron el PDF en la entrada. «Leí la noticia anoche y lo descargué. Es algo conveniente, aún más con los últimos contagios que está habiendo en Córdoba», indicaba Nicolás Cost, un cordobés que llegaba al Reina Sofía para acompañar a su hija ingresada. Según aseguró el trabajador, desde hoy no habrá excepciones y será obligatorio para cualquier visita, a excepción de urgencias.

Los hospitales privados como Cruz Roja o Quirónsalud, aún no habían implantado la medida este miércoles. En la puerta de urgencias de Quirónsalud, por donde se accedía esta jornada no había ninguna persona informando de la nueva ley. Varios acompañantes de enfermos que entraron varias veces durante la mañana afirmaron que nadie les había pedido el documento. La mayoría de ellos creían que entraba en vigor el jueves y no lo llevaban consigo. En Cruz Roja, ni el personal de recepción ni los sanitarios habían recibido la orden de pedir el pasaporte, según han indicado.

Seguridad para los mayores

En cuanto a las residencias de ancianos, en algunas todavía no habían establecido la normativa. En la residencia Orpea Córdoba Centro, según informó el trabajador social del centro, Manuel David López «todavía no nos hemos podido reunir con la directiva, ya que no todos han trabajado en festivo, y no hemos implantado la medida todavía», apuntó. Será este jueves cuando se reúnan para establecer el nuevo protocolo. Ayer mantuvieron las medidas sanitarias que tenían establecidas. La residencia Santísima Trinidad no explicó el protocolo que estaban siguiendo, ay que, según un trabajador, no se encontraba el personal de dirección.

Todo aquel que no disponga del certificado podrá presentar una prueba PCR o de test de antígenos negativo o haber pasado la enfermedad hace pocos días.