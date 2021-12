Antonio Gómez es belenista "de toda la vida", en su casa siempre hubo tradición de pintar figuritas, construir casas y dedicar meses a esta parte de la decoración navideña. El barro y el corcho han sido siempre sus mejores aliados pero este artesano no se cierra puertas y en los últimos años ha introducido en sus creaciones detalles fabricados mediante impresión 3D.

"Siempre me ha gustado este mundo pero cuando me jubilé recuperé la afición por los belenes y ahora me dedico aún más a ello", ha contado Gómez. Durante toda su vida ha ido adquiriendo figuras de barro y otros materiales como marmolina que él mismo pinta, en los últimos años ha querido ir más allá y aliarse a la tecnología para dar más realismo y calidad a sus nacimientos. Con la ayuda de un familiar, buscaba diseños para imprimirlos en 3D y posteriormente pintarlos. "Buscamos los diseños, los descargamos, los imprimimos y yo me encargo de darles vida", apunta. Algunas piezas también las consiguen escaneando elementos que llaman su atención.

Todo lo que hay en el belén ha pasado por mis manos

Algunas de estas piezas están expuestas en el belén de la plaza de Las Tendillas, incluido en el mercado de la Asociación Cultural Belenista, a la que pertenece. "Lo que más se hace son columnas, pisos romanos, arcos árabes... La ventaja es que se puede hacer todo lo que quieras", ha detallado el autor de belenes.

Artesanía cordobesa

Hay otros elementos que, aunque podrían fabricarse con máquinas, mantienen la esencia artesana y se elaboran a mano "a base de corcho, barro, madera, que es lo que se suele usar para hacer las edificaciones", añade Gómez. Es esta técnica la que ha servido para construir elementos como el Puente Romano, la torre de la Calahorra, la Mezquita, el Obispado y otros lugares emblemáticos que incluye su belén cordobés.

Este año el belén de Gómez tiene como escenario a Córdoba y en él se incluyen tradiciones propias representadas también en los atuendos y vestimentas de cada habitante del belén. Es precisamente eso lo que llama la atención de la mayoría de personas que se acercan, ver todos los oficios y al niño Jesús naciendo en su ciudad. "Todo lo que hay en ese belén ha pasado por mis manos de una manera u otra, pintando lo que está hecho o construyendo", ha subrayado el artesano.

Siempre ha estado dedicado a este arte, pero desde el año 2009, que es cuando empezó a implicarse de lleno, ocupa todo el año en crear el belén de la siguiente Navidad. Según ha afirmado, "ya estoy trabajando con algunos monumentos en mi taller para que cuando llegue este tiempo se puedan exponer al público".