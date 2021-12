Los bomberos del parque de Granadal de Córdoba han sofocado un incendio en una vivienda de la barriada de Alcolea, sin que haya que lamentar daños personales dado que en esos momentos se encontraba vacía. Según han informado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios, sí ha muerto el perro que se encontraba solo en la casa.

El aviso de incendio se ha recibido a las 15.38 de la tarde y hasta Alcolea se ha desplazado un camión con unos 8 bomberos, que en hora y media han sofocado el fuego. La vivienda afectada se encuentra en la calle Carretera de Madrid y ha ardido por completo el salón, la cocina y varias habitaciones, según informan los bomberos.

Al parecer, el fuego se ha declarado en el salón de la casa, por circunstancias que aún se desconocen.

Según ha informado Emergencias 112, la Policía Local les pidió que intervinieran los servicios sanitarios porque una persona presentaba crisis de ansiedad, pero no se encontraba en el interior de la vivienda. Este servicio señala también que no se han visto afectadas las viviendas colindantes, pero que los moradores de la casa afectada no podrán regresar de momento.