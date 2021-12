Vox ha reiterado sus sospechas y dudas sobre la forma de operar en el Imtur en cuestión de contrataciones menores y ha vuelto a asegurar que en unas semanas presentarán una demanda judicial con la investigación que llevan meses desarrollando en esta materia. “Se están cometiendo tantas irregularidades en el Imtur, que lo de Infraestructuras puede ser una broma”, ha dicho hoy la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, en referencia al caso que se instruye en el juzgado después de que la Fiscalía viera indicios de delito en la contratación menor de esta delegación. La edil ha anunciado hoy que hasta que formalicen esta demanda en los juzgados votarán sistemáticamente en contra de todo lo relativo a contratación en los consejos del Imtur.

En este sentido, la edil se ha referido en esta ocasión al contrato menor realizado para la instalación del stand de Córdoba en Fitur 2021, al que se presentaron cinco empresas. De ellas, dos no las han podido localizar en Internet, a pesar de que supuestamente se dedican a la organización de ferias, otra era una imprenta y las otras dos están ubicadas a escasos metros en una localidad de Madrid. Para Badanelli es evidente que la oferta a 5 empresas es “un paripé” para terminar adjudicándosela a una en concreto. “Siempre van al límite del euro del contrato menor y hay cosas que se hacen a pesar de que no se presupuestan y ni tienen factura”, ha asegurado.

Por último, la portavoz de Vox ha advertido que va a estar “muy encima” de los contratos que se hagan para Fitur 2022, ya que a su juicio algunos responsables “rozan la desfachatez” y se creen “inmunes”.

Críticas del PSOE

El PSOE también ha arremetido hoy contra la gestión en el Imtur “que ya no puede ir a peor”. La concejala Carmen Victoria Campos ha lamentado que Isabel Albás, presidenta del instituto y primera teniente de alcalde, no le dedique “tiempo” al turismo y no tenga “capacidad” para gestionar el sector turístico de la capital. En concreto, los socialistas han relatado lo ocurrido en el último consejo extraordinario del Imtur, donde estaba previsto proceder a la aprobación del pago de una factura con un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Según ha explicado Campos, nadie en el Imtur, tampoco Albás, sabía que se había contratado un servicio hasta que no lo reclamó el proveedor en abril del 2020 y siguen —según el PSOE— sin saber quién lo contrató. Para Campos es “muy grave” que en el Imtur se desconozca hasta quién ordena las contrataciones con dinero público, lo que evidencia su “incapacidad” para gestionar este organismo público.