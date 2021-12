Con Motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este 3 de diciembre, CCOO pide a las distintas administraciones que se mejore la situación laboral de las personas con discapacidad con medidas específicas de protección y promoción del empleo para este colectivo, medidas que deben empezar por el cumplimiento de la cuota de reserva del 2%, que el sindicato aboga por que se consiga mediante contratación directa antes que mediante la utilización de medidas alternativas.

Hace casi 30 años que Naciones Unidas creó la jor­nada del 3 de diciembre como referencia reivindicativa en todos los ámbi­tos de la sociedad. Este año, se ha propuesto acentuar la necesidad de la participación de las personas con discapacidad en un mundo post-covid-19.

Los estudios de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el impacto de la pandemia covid-19 señalan que aproximadamen­te una cuarta parte de las personas con discapacidad habrían perdido su empleo a los seis meses desde el comienzo de la pandemia, sumándose a los que bus­caban empleo antes de la pandemia, que mayoritaria­mente no lo han encontrado durante la misma.

Esta pérdida de empleo habría afectado a aquellas personas que se encontraban en una situación so­cioeconómica más precaria. Además, el mismo estu­dio señala que una cuarta parte de las personas con discapacidad que han mantenido su empleo manifes­taron que sus condiciones laborales empeoraron, in­crementándose su carga de trabajo o viendo reducido su salario.

La situación de confina­miento prolongado ha tenido un impacto negativo sobre el estado de ánimo y de salud mental de las personas con discapacidad y singularmente ante el incre­mento de sus expectativas la­borales negativas.

Volver a la situación prepandémica

CCOO apuesta por revertir la situación, no solo volviendo a la situación prepandémica, sino que es necesario mejorar la situación laboral de las personas con discapacidad en todos los sentidos con la creación de medi­das legales específicas para la pro­tección de las personas con discapa­cidad en el ámbito del empleo, pues “el covid no puede ser una excusa para que pierdan sus empleos o em­peoren sus condiciones y, por su­puesto, también es necesario hacer un refuerzo específico con las medidas de seguridad y protección fren­te al virus en sus puestos de trabajo”, remarcó el responsable de Políticas Sociales de CCOO de Córdoba, Said Faz.

En este sentido, el sindicato demanda especialmente el cumplimiento estricto de las medidas legales para el fomento del empleo de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo exige que la obligación de cumplimiento de la cuota de reserva del 2% se consiga mediante contratación directa, antes que mediante la utilización de medidas alternativas.

Junto a lo anterior, CCOO considera necesa­rio que la reorientación de las po­líticas públicas de apoyo al empleo de personas con discapacidad po­tencie realmente la transición de estas personas al empleo ordinario, de modo que el empleo protegido se beneficie especialmente de tal transición y asegure el cumplimien­to del fin social con el que en su día fue diseñado. “La salida a la crisis de la covid-19 solo será efectiva si salimos todos, con atención especial a aquellos colectivos que tienen más dificultades para el acceso al empleo”, apostillo Faz.