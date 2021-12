El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha lamentado este viernes la reducción de producción en la cementera Cosmos "que tiene que ver, porque así lo han comunicado, con la situación que se vive en el ámbito nacional, con el encarecimiento del precio de la luz y los precios del transporte que hacen que la producción no sea rentable".

En declaraciones a los periodistas, el regidor del Ayuntamiento de Córdoba ha expuesto que "es una noticia negativa, como todas las que empresas que disminuyan su producción", a lo que ha agregado que "esto debe hacer reflexionar sobre eso que venimos diciendo desde hace meses algunos de que esta situación es insostenible y es muy difícil, porque afecta a la empresa y el empleo".

Al respecto, ha señalado que "aquí hay un ejemplo práctico, que no es el primero en España, sí seguramente en Córdoba el que hay desgraciadamente más sonado y más grave", al tiempo que ha precisado que "igual que está Cosmos hay muchas pequeñas empresas, muchos talleres, artesanos y fabricantes más pequeños que están teniendo situaciones donde también los costes se les están disparando y ponen en peligro la viabilidad de sus empresas".

En relación con el caso de Cosmos, el primer edil ha indicado que "desgraciadamente ese coste de la luz no lo puede asumir la empresa y hace que paralice parte de su producción", de manera que "efectivamente eso tiene unas consecuencias negativas de empleos", ha lamentado.

No obstante, el alcalde espera que "cuanto antes esta situación pase y se pueda ver que las empresas vuelven a resurgir y el empleo de su mano, porque si no, lo vamos a pasar todos muy mal".

Los sindicatos pedirán a Cosmos que cambie su propuesta

Los sindicatos (UGT y CCOO), en representación de los trabajadores de Cementos Cosmos en Córdoba, tienen claro que "no les gusta nada" la propuesta de la multinacional brasileña Votorantim, propietaria de dicha cementera, de reducir en dos tercios la actual plantilla, integrada por medio centenar de empleados, y por ello le pedirán a la empresa que "cambie su postura", en el marco de la negociación abierta al respecto.

Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa de Cementos Cosmos, Delfín Fernández (UGT), después de que la multinacional anunciara que en el inmediato año 2022 reducirá "de forma significativa" en su fábrica cordobesa la producción de clínker, que es el principal componente del cemento, "por los altos costes energéticos" que le supone y también a causa de "los retos de descarbonización de la industria" cementera, lo que implicará una reducción de plantilla.

De hecho, en la negociación que ya se ha abierto sobre ello entre la empresa y los representantes de los trabajadores, Cosmos ha planteado que un tercio de la plantilla se extinga mediante jubilaciones, jubilaciones anticipadas y despidos incentivados, que otro tercio acepte su traslado a otras factorías de Votorantim, como las de Niebla (Huelva) o Toral de los Vados (León), y que el tercio restante, entre 15 y 18 trabajadores, se quede en la fábrica de Córdoba para las labores de molienda, que sí se mantendrán, y para las puestas en marcha puntuales del horno, que hasta ahora se usa para obtener el clínker.

Según ha asegurado Fernández, esa propuesta no es viable, ya que con el número de empleados que pretende dejar la empresa a cargo de la factoría de Cementos Cosmos "es imposible que opere la planta", aún con la reducción de producción que la multinacional ha decidido.

A ello se suma que dicha propuesta de la empresa "no cubre los mínimos" que esperan los trabajadores, ya que "cuando hablan de despidos incentivados, resulta que no se cubre lo que en otras ocasiones", pues esta no es la primera vez que se reduce la plantilla en la cementera cordobesa, y en cuanto a los traslados, "no hablan tampoco de mantener los niveles salariales, ni de ayudas" para sufragar los gastos que implican dichos traslados a los trabajadores.

En consecuencia, según ha avisado Delfín Fernández, "los sindicatos y el comité de empresa estudiarán" con detenimiento la propuesta de la empresa, de aquí a la próxima reunión con la empresa, prevista para finales de la próxima semana, pero lo que esperan es que haya "una salida consensuada", en base a que "la empresa cambie de postura", o serán los sindicatos y los trabajadores los que tendrán que "tomar otras medidas".