"Si bebes, no conduzcas". Aquel viejo lema que popularizó Stevie Wonder hace más de 35 años, sigue estando más vigente que nunca y constituye uno de los ejes de prevención más importantes de la Dirección General de Tráfico, ya que se trata de uno de los factores que más inciden en la accidentalidad. Por eso, una vez más, de cara al Puente Festivo de diciembre y el aumento de reuniones prenavideñas, Tráfico ha intensificar los controles de alcohol y droga en las carreteras. Para ello se ha reforzado la plantilla y multiplicar así la presencia de agentes de la Guardia Civil "en todo tipo de carreteras y en cualquier momento del día y de la noche para realizar pruebas al mayor número de conductores posible", según ha informado esta mañana en uno de uno de estos dispositivos desplegados en la N-432 la jefa provincial de Tráfico de Córdoba, Piedad Sánchez.

El objetivo no es otro que prevenir los accidentes de tráfico provocados por el consumo de alcohol y otras sustancias, una circunstancia que se da en el 25% de los accidentes mortales, según el Observatorio Europeo de la Salud, ha destacado Sánchez. Tráfico centra cada mes sus campañas de prevención en alguno de los factores que aumentan el riesgo de sufrir accidentes y en diciembre se centrará la incidencia del alcohol. El consumo no solo aumenta el riesgo de accidentalidad sino que empeora el pronóstico de recuperación posterior, ha indicado la responsable provincial.

La campaña estatal se desarrollará del 6 al 12 de diciembre, si bien el Subsector de Tráfico en Córdoba ha adelantado los controles desde ya ante la previsión de desplazamientos y reuniones familiares y de amigos que se producirá este fin de semana por el largo puente de diciembre. Todos los municipios de la provincia han sido invitados a sumarse a esa campaña del 6 al 12 para aumentar la vigilancia en todo el territorio.

Sanciones de entre 500 y 1.000 euros más retirada de puntos

Cuando una persona da positivo en alcohol, se enfrenta a sanciones que pueden ir de 500 euros y retirada de cuatro puntos del carnet hasta 1.000 euros y 6 puntos. La detección del consumo de drogas al volante se penaliza también con 1.000 euros y 6 puntos de carnet. El test de drogas puede realizarse de forma aleatoria o si los agentes observan síntomas evidentes de que la conducción se está realizando bajo los efectos de otras sustancias. En todos los casos, si la persona da positivo en un primer test, se inmoviliza el vehículo en un lugar seguro de la vía y se espera a que la persona dé negativo o a que alguien acuda a recoger al afectado. En el caso de las pruebas de drogas, es necesario realizar una segunda prueba de confirmación que se recoge y se retira bajo cadena de custodia para enviar al laboratorio y determinar el porcentaje de la sustancia que sea en el cuerpo.

Negarse a un control de alcoholemia no librará a nadie de la sanción. Si el conductor en cuestión no tiene síntomas, se enfrentará a una falta administrativa, con un importe equivalente al de un positivo en alcohol y si presenta algún síntoma y se niega, se considerará delito y será un juez quien decida al respecto. Para evitar que la fiesta salga cara, si hay alcohol o drogas de por medio, mejor no ponerse al volante.