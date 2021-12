¿Es optimista con la nueva normalidad tras pasar lo más duro del covid y por qué?

Nos dimos cuenta muy pronto, al surgir la pandemia de coronavirus, de que la situación nos afectaba de pleno porque estábamos en la primera línea de este nuevo escenario: hospitales, residencias, centros de día, escuelas infantiles, etcétera. Tuvimos claro desde los momentos iniciales que teníamos que gestionar de una manera ejemplar y solidaria esta situación especial de crisis sanitaria, además de poner en marcha todas las medidas que estaban al alcance de nuestras manos. Esta ha sido, sin lugar a dudas, una situación complicada, pero, a pesar de ello, estamos orgullosos de la respuesta que han dado a dicha situación todos los trabajadores de nuestra empresa, por lo que una vez pasados los momentos más duros de la pandemia causada por el coronavirus y en el marco de la nueva normalidad, nos mostramos realmente optimistas de cara al futuro.

¿Qué cree que es prioritario para la economía cordobesa en estos momentos?

El crecimiento de la economía será en línea ascendente, pero esta línea, sin embargo, no será recta. Por el contrario, se producirán tanto subidas como bajadas, debido a que la mencionada recuperación ocurrirá de una manera desigual. En los momentos actuales, pensando en la economía cordobesa, las empresas de la provincia de Córdoba tienen que reforzar sus equipos y, en este camino que hay por delante, dotar a esos equipos de profesionales que les acompañen en los retos que todos nosotros tendremos que afrontar en el futuro.

¿Qué sectores cree que deben impulsar la recuperación de la economía cordobesa en estos momentos? En el caso de ser empresario, ¿piensa que su sector se verá más rápidamente afectado por la recuperación que otros?

Todos los sectores empresariales estamos haciendo ahora mismo un esfuerzo. En el caso de nuestra empresa, Clece, intentamos aprovechar distintos avances, como puede ser el caso del conocido servicio de telemedicina, que la tecnología ha logrado poner a nuestra disposición. Unos avances que evolucionan muy rápidamente, ya que el sector sociosanitario continúa siendo uno de nuestros pilares fundamentales. Desde nuestra empresa, esperamos además conseguir recuperar para finales de este presente año 2021 el 90% de la actividad que registrábamos en la etapa anterior a la pandemia de coronavirus, eso sí, esa recuperación queremos hacerla manteniendo, por supuesto, todas y cada una de las medidas de seguridad y de prevención que hemos ido implantando a lo largo de los últimos meses de crisis sanitaria.

¿Qué aspectos le preocupan más de cara a los próximos meses?

En cuanto a los meses que están por venir, me preocupa que el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Junta de Andalucía no cuente con la financiación suficiente para que pueda llevarse a cabo de la manera más óptima dicha prestación, a pesar de la última subida realizada a la actual Ley de Dependencia por parte de la Junta de Andalucía. También me preocupa, por otra parte, que en las licitaciones correspondientes a las distintas administraciones locales se esté promoviendo en mayor medida una bajada de precio que la calidad y la innovación. Ambos aspectos deberían convertirse, sin ninguna duda, en dos apuestas primordiales para conseguir garantizar el futuro de todas y cada una de nuestras personas mayores. Urge, por lo tanto, que se tomen todas las medidas que resulten necesarias para intentar paliar definitivamente la situación excepcional que atravesamos, ya que este es todavía un problema pendiente de resolver.