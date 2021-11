El gerente de los supermercados Deza, Antonio Deza, apuesta por potenciar lo local y aprovechar mejor algunas de las riquezas que tenemos, en su opinión, desaprovechadas, como el río y la sierra, aunque lo primero y principal es acabar con la pandemia del covid-19, que provocó un incremento de las ventas de la empresa desmesurado que este año se ha frenado, aún manteniendo el crecimiento.

¿Es optimista con la nueva normalidad tras pasar lo más duro del covid y por qué?

Sí, soy optimista. La reapertura de las provincias fue en mayo, y, desde entonces, nuestra venta ha seguido una evolución muy satisfactoria, por debajo del 2020 pero superior a 2019.

¿Qué cree que es prioritario para la economía cordobesa en estos momentos?

Lo principal es apoyarnos entre nosotros. Tenemos grandes industrias, en el sector agroalimentario, por ejemplo, hay infinidad de proveedores con productos de una calidad exquisita, carne de vacuno, cordero o porcino ibérico, miel, ajos, tomates, vinos, aceite, etc. Y lo que no podemos hacer es buscar fuera cuando aquí tenemos lo mismo, con mejor precio y de mayor calidad aun.

¿Qué sectores cree que deben impulsar la recuperación de la economía cordobesa en estos momentos? En el caso de ser empresario, ¿piensa que su sector se verá más rápidamente afectado por la recuperación que otros?

Respondiendo a la primera pregunta, considero que Córdoba tiene una ubicación estratégica, muy atractiva para el sector logístico, el turismo y la gastronomía, pero tenemos otras riquezas muy desaprovechadas que deberíamos potenciar al máximo, como son nuestro río y la sierra. Creo que debemos sacar todo el partido posible a nuestro entorno natural. En cuanto a la segunda pregunta, la pandemia impulsó nuestro sector de una manera desmesurada. Se alcanzaron cuotas de venta desconocidas hasta la fecha. Sin embargo, para nuestro sector, la recuperación de la pandemia significa vender menos que en 2020. Porque como hemos dicho, lo del 2020 no fue normal. No obstante, seguimos creciendo con respecto al 2019.

¿Qué aspectos le preocupan más de cara a los próximos meses?

Creo que lo primero y principal es acabar de una vez por todas con la pandemia del covid. Que entre todos seamos capaces de conseguirlo y podamos pasar página. Me preocupan, al igual que a todos, supongo, los rebrotes, los casos que no cesan, que esto se alargue más de la cuenta... Y para poder terminar con esto necesitamos, por un lado, convencer a los antivacunas de lo irracional de su actitud y, por otro, ayudar a todos los países del Tercer Mundo que no han tenido acceso a las vacunas.