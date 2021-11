¿Es optimista con la nueva normalidad tras pasar lo más duro del covid y por qué?

Las estadísticas relacionadas con la incidencia y contagios por covid-19 suben aún tanto en Europa como en el resto de países del mundo. Afortunadamente, estas cifras que estamos viendo en distintos países del mundo no son el caso de España, donde el proceso de vacunación podríamos decir que ha sido ejemplar.

Pero el efecto de las personas que todavía no se han vacunado podría incidir en el resto de la población y eso me preocupa bastante, si no se adoptan las medidas oportunas. En este sentido, habría que pedir a las autoridades mucha más disciplina y rigor, para hacer frente a esta terrible y larga pandemia. El objetivo no es otro que conseguir que todos los ciudadanos estén vacunados, porque solo así podremos superar la crisis sanitaria, en primer lugar, y también la económica. Insisto en este esfuerzo por alcanzar este reto tan importante para todos.

¿Qué cree que es prioritario para la economía cordobesa en estos momentos?

Que el aldabonazo de la base logística militar avance tal como está previsto, puesto que este tema, junto los sectores económicos tradicionales, serán los tractores de la economía cordobesa.

Y después de tantos hitos malogrados en nuestra provincia en todos estos años de atrás, por fin tenemos un objetivo que nos ha unido a todos los cordobeses, que es la instalación en Córdoba de la mencionada base logística del Ministerio de Defensa. Y esa idea de unión propiciará un estado de inercia positiva en la economía cordobesa, sin duda alguna.

En nuestro sector del turismo, considero necesaria una revisión urgente del PGOU, para cuidar de manera decisiva nuestro Casco Histórico, que propicie el equilibrio entre el sector hostelero y, por supuesto, ventajas para los vecinos de esta zona del a ciudad.

Corremos serio peligro de convertir Córdoba en un decorado. Asimismo, necesitamos un plan de inversiones para el yacimiento arqueológico de Medina Azahara, que es nuestro segundo valor turístico en este momento, y sin duda tiene un grandísimo potencial de crecimiento, contribuyendo a rebajar la masificación que se da en torno a la Mezquita-Catedral y la Judería, en determinados meses del año. Hay que recordar que Medina Azahara, al igual que la Mezquita-Catedral, tiene la declaración Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

¿Qué sectores cree que deben impulsar la recuperación de la economía cordobesa en estos momentos? En el caso de ser empresario, ¿piensa que su sector se verá más rápidamente afectado por la recuperación que otros?

La agroalimentación, la sanidad, el turismo y la industria de la provincia, creo que son los sectores que continúan manteniendo la economía provincial. El turismo internacional aún no ha recuperado cifras de la prepandemia, sobre todo el turismo de circuitos y congresos y convenciones.

Las expectativas que tenemos son muy positivas, siempre que las medidas contra el covid a nivel global se adoptan de manera radical.

¿Qué aspectos le preocupan más de cara a los próximos meses?

El ya comentado de la propagación del covid, y por supuesto el proceso inflacionario en el que estamos inmersos. La falta de aprovisionamientos y, por tanto, el encarecimiento de materiales que estamos sufriendo.

A nivel de España, la crispación y división política impide que se tomen las medidas adecuadas para el fortalecimiento de la economía. En el caso de Córdoba, respecto a la unidad en torno a la base logística militar, es un ejemplo que debiera cundir en nuestro país.